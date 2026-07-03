世界盃｜日球迷錯坐巴西區痛哭爆紅　網民起底：背後全是劇本

堪稱本屆世界盃「最強迷因」的，可能是32強淘汰賽「巴西vs日本」之戰中，從天堂掉到地獄的「藍髮球迷」，由於他事先買錯門票因而身處敵營，最終日本戰敗讓他原地痛呼，最後還被套上巴西球衣，整段過程心碎又搞笑，成為全球焦點。不過有日本網友揭露，實際上這位日本球迷就是知名網紅「Gamix」，他的Instagram已從原本的25萬粉絲暴增到現在的139萬人，更有人分析整個過程都經過Gamix算計，並非無緣無故成為全球迷因。



百萬網紅身分起底 買錯球票竟全靠算計

堪稱本屆世界盃「最強迷因」的，可能是32強淘汰賽「巴西vs日本」之戰中，從天堂掉到地獄的「藍髮球迷」。（Ins@gamix.o7）

Gamix為大阪出身，過去主要在TikTok活動，2025年則正式投入改當YouTuber。先前他就曾宣布，如果無法達成100萬的訂閱數就要退圈。為了展示決心，Gamix甚至還從剛入學不久的名校「關西大學」退學，沒想到就在短短半年內達標，去年12月底晉升百萬YouTuber。不過Gamix的野心不僅止於此，他更宣示要進軍世界，想跟全球最強YouTuber「MrBeast」合作，讓大家看到日本YouTuber走向世界。

日迷坐錯區痛哭爆紅 網民揭網紅心機算計▼▼▼

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這次Gamix在巴西、日本之戰中的「表現」，更是被認為早有規劃。Gamix這次「買錯球票」，以顯眼的一身藍坐到巴西隊的小黃人之中，最後日本戰敗，他抱著頭放聲吶喊，巴西球迷還把巴西國旗披到他身上。大部分的網友都以「日本球迷因敗戰而崩潰，令人同情又很搞笑」的心態來轉發影片。

鏡頭前崩潰大哭 超強爆紅三步驟曝光

不過日本網友指出，他在崩潰吶喊之前就已經先把手機交給旁邊的其他球迷，還刻意先把頭髮弄亂，才開始「進入表演」。Gamix在賽後還跑去找巴西知名網紅Camila Loures一起跳舞，對方在YouTube上有1600萬人訂閱、Instagram更坐擁1900萬名粉絲，還說「丟臉到回不了日本」、「日本下次一定會贏」，把所有能當哏的都拍成影片。此事也引發海內外粉絲討論，認為實在太刻意操作，「只要能紅、能獲得關注就是對的嗎？」

另一方面也有人分析Gamix的「爆紅3步驟」，包含算準了能引發共鳴的情境，「落敗後的情緒反應」最能讓大眾有感，這段內容迅速傳播到全球的球迷社群，將市場擴及整個世界；Gamix也坐在最容易爆紅的位置，整片黃色球衣中僅有他一位日本人，營造出強烈視覺效果，而這也是他先投入高成本與時間；最後則是把手機交給他人拍攝，還刻意弄亂頭髮，成功拍出自己想要的畫面。實際上Gamix本身並未否認自己在整個過程中的操作，更有人佩服他做好準備，不難怪能抓準機會爆紅。

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