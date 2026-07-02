世界盃︱日本直播爆放送事故　搞笑藝人亂入「強抱」電視台女記者

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，日本於30日凌晨對決巴西，雙方激戰95分鐘，最終以1比2慘遭巴西逆轉，無緣晉級。另外，賽場外也爆出一段插曲，日本知名搞笑藝人江頭2:50（本名江頭秀晴）賽前穿着招牌金色緊身衣突襲日本富士電視台連線直播，在高喊應援口號後，竟無預警「強抱」女記者遠藤玲子，導致畫面緊急中斷，引起網友們熱議。



女記者遭藝人強抱 「放送事故」曝光

日本知名搞笑藝人江頭2:50（本名江頭秀晴）賽前穿招牌金色緊身衣突襲日本富士電視台連線直播。（X@kotaro_8228）

網絡流傳的影片可見，影片一開始，親赴美國休士頓觀戰的搞笑藝人江頭2:50，身穿胸前印有日本國旗的招牌「金色緊身衣」，與大批球迷聚集在球場外。

搞笑藝人亂入「強抱」電視台女記者▼▼▼

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當時富士電視台正進行新聞節目《Live News α》，記者遠藤玲子則連線報道賽前狀況，而江頭突然出現在遠藤玲子身旁，並高舉右手，對着鏡頭熱血大喊，「日本對巴西，日本會以3比2贏球！」這個舉動立刻引爆身旁日本、巴西球迷們的情緒，眾人跟着舉手歡呼「喔！」現場氣氛瞬間沸騰。

不過，正當遠藤玲子試圖把焦點拉回自己時，卻被江頭突然從側面緊緊抱住，還死死貼着遠藤玲子，讓她錯愕不已。隨後，工作人員急忙上前把他拉開，鏡頭也立即切回棚內，兩位主持人與中間的前國腳小野伸二都不禁露出尷尬苦笑。

網友評價兩極

對此，日本網友反應兩極，有粉絲見怪不怪，認為這就是他的作風：

「江頭永遠都能超越大家的想像」

「與其說是放送事故，不如說這才是江頭的正常發揮吧」

「沒辜負大家期待的男人哈哈哈」

「每次上電視總會惹出點麻煩笑死」



不過，另一派網友則譴責他對女記者的行為似乎已經越界了：

「到底要把性騷擾當作搞笑到什麼時候？一點都不好笑」

「真的有夠噁心，就是因為這樣日本隊的運氣才被帶衰了吧！」



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