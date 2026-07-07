4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂　逃離鱷口終傷重不治

美國佛羅里達州日前發生1宗短吻鱷傷人慘劇！美國1名31歲女子與男友以及1名女性友人在當地州立森林的河道戲水消暑時，突遭1條巨型短吻鱷襲擊，短吻鱷死死咬住女子雙臂，其中1隻手臂被當場咬斷，另1隻也僅剩皮肉相連；直到短吻鱷鬆口，男友才與友人合力將女子拉回岸上。惟女子在送醫治療途中宣告不治。男友回憶，受害女在臨終前表示，「一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」。



當地野生動物保護協會事後派出捕鱷專家與直升機展開空中搜索，成功在案發地點附近捕獲2條長達約4米的巨型短吻鱷，現正進行DNA比對，以確認涉案個體。目前事發的巴爾街登山口步道已被緊急封閉。



美國1名31歲女子與男友以及1名友人前往當地州立森林徒步及戲水消暑時，突遭1條巨型短吻鱷襲擊。（網上圖片）

美國女突遭短吻鱷襲擊

據外媒綜合報道，事發於佛羅里達州塞米諾爾郡（Seminole County）的小大艾孔州立森林（Little Big Econ State Forest），6月28日下午約1時許，31歲女子布里塔妮（Brittany Clark）與男友及1名女性友人在森林內的艾孔洛哈契河（Econlockhatchee River）中戲水消暑，此時1條巨型短吻鱷突然從水中竄出，死死咬住布里塔妮手臂，男友試圖拉回布里塔妮，但由於力量過於懸殊，最終短吻鱷將2人一併拖下水。

短吻鱷死死咬住布里塔妮手臂，男友試圖將布里塔妮拉回，由於力量過於懸殊，最終短吻鱷將2人一併拖下水。（AI生成圖片）

男友設法短暫讓布里塔妮掙脫，但鱷魚隨即又咬住布里塔妮另1隻手臂，直到鱷魚鬆口，男友才與友人合力將布里塔妮拉回岸上。同行友人隨即撥打911報警，根據塞米諾爾郡警局公布的報案錄音顯示，友人當時的語氣極度恐慌，她向接線員說明了布里塔妮雙臂遭到嚴重咬傷，其中1隻手臂已被咬斷，另1隻也僅剩皮肉相連。

警方日前公布了趕到現場時的執法記錄儀畫面，畫面顯示，男友在救護車趕到前，為了不讓受重傷的女友遭到曝曬，在岸邊搭起臨時帳篷為其遮陽光。（網上圖片）

受害女臨終遺言：一定要照顧好

警方日前公布了趕到現場時的執法記錄儀畫面，畫面顯示，男友在救護車趕到前，為了不讓受重傷的女友遭到曝曬，在岸邊搭起臨時帳篷為其遮陽光，並全程守候在旁。救援人員趕赴現場後，隨即對受害女實施急救並安排送醫，但受害女在前往醫院的途中被宣告死亡。

男友事後接受採訪時含淚說道「在等待救護車的時候，布里塔妮（受害女）只是不停地叮囑我，一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」。（網上圖片）

男友在事後接受採訪時含淚說道「在等待救護車的時候，布里塔妮（受害女）只是不停地叮囑我，一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」，「這是她對我說的最後1件事，其他的我都不記得了」。

布里塔妮的哥哥（Nate Clark）和男友在事後悲痛萬分，並形容布里塔妮是1個熱愛大自然、熱愛單車運動且充滿活力的女孩。（Facebook@Chance Allison）

布里塔妮的哥哥（Nate Clark）和男友在事後悲痛萬分，並形容布里塔妮是1個熱愛大自然、熱愛單車運動且充滿活力的女孩。（Facebook@Chance Allison）

家屬與男友網絡發起籌款 男友表示將履行受害女最後承諾

布里塔妮的哥哥（Nate Clark）和男友在事後悲痛萬分，並形容布里塔妮是1個熱愛大自然、熱愛單車運動且充滿活力的女孩。家屬與男友已在網絡上發起了籌款，男友也向媒體表示，他將會履行在帳篷下對女友許下的最後承諾，替她一輩子好好守護、照顧那隻德國牧羊犬霍基（Hokie）。

官方派捕鱷魚專家和直升機抓捕短吻鱷

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）在接報後，隨即調派捕鱷專家與直升機展開空中搜索，當局在案發地點附近成功捕獲2條長達約4米的巨型短吻鱷，現正進行DNA比對，以確認涉案個體。目前事發的巴爾街登山口步道（Barr Street）已被緊急封閉。

（綜合）

其他報道：好人好事！女子大欖轉車站暈倒 熱心乘客齊施援 網民：人間有愛

好人好事！有港男在大欖隧道轉車站遇到有女士暈倒，現場眾人紛紛上前協助，他負責報警和救護員聯絡、有人上前扶起暈倒女士、有人亦自願留在原地，陪伴對方等候救護員。他之後因趕乘巴士，便留下聯絡電話，而其他途人事後亦致電，告知女士已被送上救護車，令他放心。



樓主透過事件，大讚港人的人情味和效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得。有網民亦表揚現場施援手的乘客，「其實香港人真係好有愛」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」。



有女子在大欖隧道轉車站暈倒，附近乘客即時施以援手，目擊港男感動分享事件，讚揚港人的人情味。（「threads@jarkrong」圖片）

大欖隧道轉車站遇女子暈倒 目擊港男即報警

該港男在threads帳號「jarkrong」發帖並上傳照片，指日前早上在大欖隧道轉車站趕搭巴士期間，發現有女子暈倒地上，他指當下「內心掙扎應唔應該上前關心」，同時亦擔心「有無伏？」但他之後和相中金髮女士「眼神交流」過後，決定致電999報警求助。

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