好人好事！女子大欖轉車站暈倒　熱心乘客齊施援　網民：人間有愛

好人好事！有港男在大欖隧道轉車站遇到有女士暈倒，現場眾人紛紛上前協助，他負責報警和救護員聯絡、有人上前扶起暈倒女士、有人亦自願留在原地，陪伴對方等候救護員。他之後因趕乘巴士，便留下聯絡電話，而留下途人事後亦致電，告知女士已被送上救護車，令他放心。



樓主透過事件，大讚港人的人情味和效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得。有網民亦表揚現場施援手的乘客，「其實香港人真係好有愛」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」。



有女子在大欖隧道轉車站暈倒，附近乘客即時施以援手，目擊港男感動分享事件，讚揚港人的人情味。（「threads@jarkrong」圖片）

大欖隧道轉車站遇女子暈倒 目擊港男即報警

該港男在threads帳號「jarkrong」發帖並上傳照片，指日前早上在大欖隧道轉車站趕搭巴士期間，發現有女子暈倒地上，他指當下「內心掙扎應唔應該上前關心」，同時亦擔心「有無伏？」但他之後和相中金髮女士「眼神交流」過後，決定致電999報警求助。

他和救護員通話時，對方要求他不要收線，待確認其位置後便要求他留下電話號碼，與此同時另一位女士上前，扶起暈倒女子倚靠牆壁並坐起身，現場亦有不少人紛紛關心是否已經報警，當得知救護車前來後，眾人才繼續路程乘車離開。

附近乘客熱心施援 自願留下陪患者等救護車

及後有位何姓女士自願表示會留在原地，樓主於是留下聯絡電話，便前往搭乘巴士。在他上車約10分鐘後，何女士致電通知，指該女子已被送上救護車，他形容「大家都（講）唔該哂，非常客套」。

港男感動：香港人真係好有人情味

樓主先是讚揚何女士，因得知很多人趕着上班，自願留下陪伴患者，「為件事作後勤接力，仲打返俾我令我安心」。他欣賞港人的人情味、互信、效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得，希望港人往後繼續保持，同時祝願暈倒女士早日康復。

港男離開現場後，獲留下乘客致電，告知女子已被送上救護車，以令他放心。（《保持通話》劇照）

網民激讚：港人真係好有愛

許多網民都讚揚樓主以及現場伸出援手的乘客，「你好好人，又好交帶，留低電話號碼畀接力嘅何女士」、「好人一生平安，人間有愛，香港人互相支持」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」、「矜憫為懷，送給今天幫忙病者的各位」、「雖然大家互不相識，幫得就幫啦」、「其實香港人真係好有愛」。

網民分享經歷 力證港人熱心本性

有人則分享經歷，力證港人熱心本性，「上次屋企人仆親，好彩身邊有人幫手」、「有次我行緊入地鐵，有一家人喺我前面行，佢哋聽到後面砰一聲，轉過頭發現我暈低咗，佢哋係咁輕輕拍我同叫我，我就醒返，佢哋仲幫手叫地鐵職員陪埋我等添，好彩有佢哋」，同時提醒若然負責報警者，應該留在原地，「我都試過幫伯伯call白車，其實由打999到車嚟到都係幾分鐘嘅事，白車嚟咗就無嘢要跟」、「打咗最好hold喺原地，電話嗰位消防調派及通訊組嚟，有咩跟足佢指示就得」。

（threads@jarkrong）