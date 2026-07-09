大學生立遺囑！將¥2000萬資產遺贈好友　青年群組立遺囑趨勢升

遺產只能由家人繼承？年輕人主動規劃身後財產成新趨勢！內地1名19歲大一學生因父母離異再婚、親情長期疏離，外加自身熱愛極限運動、意外風險大，決定提前立定遺囑，將名下總值約2,000萬人民幣（約2,308萬港元）的物業與數百萬存款遺贈給童年好友，以避免身後財產被父母再婚配偶分割。



業界釐清遺囑與遺贈法律性質，特別指出遺贈存在60日接受時限，逾期無效。《中華遺囑庫白皮書》顯示立遺囑平均年齡連跌13年，青年群體增幅顯著，他們多因生活變動修改遺囑。業界人士歸納青年立遺囑兩大主流場景：婚前婚後梳理財產及不婚不育人士的「托付式遺囑」，並高度認可該行為。



內地1名19歲大一學生將名下總值約2000萬人民幣的物業與數百萬存款遺贈給童年好友。（AI生成圖片）

父母離異重組家庭親子關係疏離

據《新聞晨報》報道，日前內地1名19歲李姓大一學生立遺囑將價值2,000萬人民幣（約2,308萬港元）的名下資產贈好友。李同學父母早年離異後各自重組家庭，雙方工作繁忙，長期缺乏對兒子的陪伴，他們的親子關係極為淡薄，李同學亦對父母的新家庭全然不熟悉。

李同學父母早年離異後各自重組家庭，雙方工作繁忙，長期缺乏對兒子的陪伴。（AI生成圖片）

大一生立遺囑贈¥2000萬遺產給好友

李同學常年參與戶外極限運動，深知意外風險較高，他擔心一旦出事，名下資產會依照法定繼承機制，被父母的再婚配偶瓜分，嚴重違背其個人意願。於是他決定透過中華遺囑庫辦理遺囑公證，將其名下資產悉數留給彼此信任的童年好友，其中包括1套住宅和數百萬人民幣，總價約2000萬人民幣。

法律上的「遺囑」是分配給法定繼承人的，贈予無血緣第三方屬於「遺贈」範疇，兩者同受法律保護。（AI生成圖片）

遺囑遺贈性質有別 遺贈規定60日接受時限

中華遺囑庫上海靜安分庫負責人黃海波對此事作出法律解讀，指法律上的「遺囑」是分配給法定繼承人的，贈予無血緣第三方屬於「遺贈」範疇，兩者同受法律保護。不過，他特別提醒受遺贈人必須在知悉遺囑內容後60日內明確表示接受，逾期無表態即視為自動放棄全部權益。

受遺贈人必須在知悉遺囑內容後60日內明確表示接受，逾期無表態即視為自動放棄全部權益。（AI生成圖片）

立遺囑平均年齡連跌13年 青年族群增幅顯著

據2025年度《中華遺囑庫白皮書》，機構成立13年以來，民眾立遺囑平均年齡由77歲降至67歲，連續13年持續下降。其中30歲以下年輕立遺囑者人數，較2024年增長超過四成，他們正成為全新主力群體。數據亦顯示，該人群常因工作變動、感情更迭和置業增值等生活變數主動修改遺囑。

這其實是一種進步——對自己負責，也對在乎的人負責。 寧波公證員陳女士

立遺囑典案：婚前婚後梳理財產、托付式遺囑

寧波公證員陳女士分析，現今年輕人立遺囑主要分兩大場景，一是子女結婚前後梳理父母贈予房產，此場景下親子「雙向遺囑」頗為流行；二是不婚不育群體的「托付式遺囑」，不少人因與父母其中一方不和，選擇將財產留給另一方或知心好友。陳女士極為認可年輕人立遺囑，「很多人覺得立遺囑是老年人的事情，但現在愈來愈多年輕人開始認真考慮這件事，這其實是一種進步——對自己負責，也對在乎的人負責」。

其他報道：繼承房產遺產以為財富自由！66歲兒子退休等收租 結果不似預期

繼承遺產不代表財富自由，財政狀況隨時一樣緊張。日本66歲男子佐藤正人（化名）在當地一間中小企業工作多年，65歲退休，雖然每月有22萬日圓（約1萬港元）退休金，但由於女兒剛剛踏入職場，收入尚未穩定，佐藤和妻子要承擔女兒大部份生活開支，加上仍要供樓，每月支出達到35萬日圓，故夫妻在便利店做兼職維持生計。



有一天，佐藤接到一直住在養老院、91歲父親去世噩耗，舉行葬禮後，眾人討論遺產分配，佐藤以為可以繼承亡父遺產，改善生活，豈料現實往往不似預期。



佐藤和妻子承擔大部份生活開支，加上仍要供樓，每月支出達到35萬日圓，故夫妻在便利店做兼職維持生計。（AI生成圖片）

公寓大樓放租 每月50萬日圓收入

遺產經分配後，母親和胞妹繼承積蓄，佐藤則繼承房產，這塊土地本身價值不菲，遺產價值與母親和妹妹大致相若。父親將該棟公寓大樓放租，依靠租金生活，每月有50萬日圓（約2.4萬港元）收入。

佐藤以為︰退休生活就輕鬆多了

佐藤以為「這樣我的退休生活就輕鬆多了」、「現在可以還清房貸了，一切終於會好起來」，租金每月存入其帳戶，佐藤認為足夠過上舒適生活，於是辭去便利店兼職工作，正式退休。

佐藤繼承亡父的公寓大樓，以為「現在可以還清房貸了，一切終於會好起來」。（AI生成圖片）

幸得朋友提醒重新計算 收入只有15萬日圓

佐藤有一日相約一位在房地產公司工作的朋友見面，他隨意提起自己近況，朋友一臉疑惑詢問「你以為租金收入就是你全部淨收入嗎？維修費和管理費呢？」，佐藤才如夢初醒，才考慮到公寓大樓維修成本、空置風險和稅金等因素，經重新計算後，他發現扣除房產稅、管理費、未來維修儲備金，以及保險費等，每月實際到手的款項只有15萬日圓（約7,200港元），約七成租金收入被各項成本蠶食。

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