35歲退休要多少錢？台女繼承遺產擁逾4000萬台幣　想提早退休惹議

「人生的分水嶺是羊水。」不少打工仔畢生追求就是財務自由、提早退休，那究竟多少錢才夠「上岸」？1名35歲台灣女網民於社交平台分享自身財務狀況，指自己繼承父親遺產，包括1,000萬新台幣（約250萬港元）現金及價值2,800萬新台幣（約700萬港元）的物業，連同個人積蓄，總可投資資金高達1,450萬新台幣（約360萬港元），她打算靠被動收入提早退休，引發大量網民熱烈討論。



女子集成父親遺產加上自己個人儲蓄，詢問網民自己是否適合提前退休。（AI生成圖片）

35歲坐擁巨額財產想退休 資產投資足以覆蓋開銷

事主分享，父親離世後為她留下物業以及現金，加上自己多年累積的450萬元（約110萬港元）個人儲蓄，手上合共有1,450萬元（約360萬港元）可靈活投資。她以保守的5%年度投資回報率估算，每年可獲取約72萬元（約18萬港元）收益。

同時她公開個人開支清單，每月車貸1.5萬元（約3700港元）、管理費及各項雜費約4,000元（約997港元），加上日常開支約2萬元（約4,900港元），每月固定花費大約4萬元（約9,900港元），全年基本開支約48萬元（約12萬港元），再加上節日應酬、額外消費，她認為每年72萬元（約18萬港元）的投資收益足夠應付生活，就算日後遇到財務危機，名下物業亦可隨時出售變現，詢問網民：「這條件是否適合提早退休？」

網友意見兩極 有人羨慕有人認為太天真

帖文引來兩極意見，部分網民表示相當羨慕樓主，直言這是大多數人夢寐以求的生活，「有樓有千萬現金，普通人奮鬥一輩子也達不到這起點」；亦有人建議樓主直接轉做房東收租，收入更穩定，好好享受人生，不必被職場束縛。

部分網民表示相當羨慕樓主，直言普通人奮鬥一輩子也達不到這起點。（AI生成圖片）

不過更多網民卻潑冷水，批評事主過於樂觀，指該筆資產根本算不上巨額，35歲太早退休反而暗藏極大隱憂。有意見指，35歲距離晚年尚有數十年，嚴重低估了通脹及醫療開支，「成年人一年花100萬（約25萬港元）新台幣才算正常」，認為1,450萬（約360萬港元）現金在沒有主動收入的情況下，隨時「坐吃山空」。

網民分析應該繼續工作至50歲

有網民分析建議事主工作至50多歲，積蓄更加充足再安心退休。（AI生成圖片）

有網民分析，到事主晚年時資金有可能出現緊張，若屆時才重返職場已太遲，建議她與其徹底退休，不如轉找一份壓力小的工作賺取微薄收入，既能維持社交，亦能補貼生活，直到50多歲積蓄與被動收入會更加充足，到時再安心退休，生活穩定性和保障會遠遠更高，不用終日擔心資金耗盡、晚年無依。

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繼承遺產不代表財富自由，財政狀況隨時一樣緊張。日本66歲男子佐藤正人（化名）在當地一間中小企業工作多年，65歲退休，雖然每月有22萬日圓（約1萬港元）退休金，但由於女兒剛剛踏入職場，收入尚未穩定，佐藤和妻子要承擔女兒大部份生活開支，加上仍要供樓，每月支出達到35萬日圓，故夫妻在便利店做兼職維持生計。



有一天，佐藤接到一直住在養老院、91歲父親去世噩耗，舉行葬禮後，眾人討論遺產分配，佐藤以為可以繼承亡父遺產，改善生活，豈料現實往往不似預期。



佐藤和妻子承擔大部份生活開支，加上仍要供樓，每月支出達到35萬日圓，故夫妻在便利店做兼職維持生計。（AI生成圖片）

公寓大樓放租 每月50萬日圓收入

遺產經分配後，母親和胞妹繼承積蓄，佐藤則繼承房產，這塊土地本身價值不菲，遺產價值與母親和妹妹大致相若。父親將該棟公寓大樓放租，依靠租金生活，每月有50萬日圓（約2.4萬港元）收入。

佐藤以為︰退休生活就輕鬆多了

佐藤以為「這樣我的退休生活就輕鬆多了」、「現在可以還清房貸了，一切終於會好起來」，租金每月存入其帳戶，佐藤認為足夠過上舒適生活，於是辭去便利店兼職工作，正式退休。

佐藤繼承亡父的公寓大樓，以為「現在可以還清房貸了，一切終於會好起來」。（AI生成圖片）

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