年輕是拼命工作，當然希望退休後安享晚年，但可能會事與願違。日本1名男子40多年來努力工作，甚至晉升成為上市公司董事，擁有豐厚財富。他亦有為退休生活做足準備，包括在海邊買了別墅、買船和考取駕船執照，甚至向兒子明言「我會花光這輩子存下的錢，不會留給你們，你們的未來，就得靠自己想辦法解決」。豈料距離退休僅剩數年之際，男子突然病倒，醫生證實是「蛛網膜下腔出血」，有三分之一的機率會留下嚴重後遺症。



雖然手術順利，但男子難以自行行走，腦部受損喪失短期記憶能力，連過往的記憶都變得支離破碎，對嘗試新事物完全失去興趣，包括船和海邊別墅等。男子不得不把資產賣掉，並要接受他人的照顧，晚年境況淒涼。



投資家的父親大學畢業後，進入了1間頂尖企業工作，努力40多年，一路晉升成為公司董事。（AI生成圖片）

努力工作40多年成為上市公司董事

日媒引述1名投資家的著作，指其父親並非出身於富裕家庭，當年大學畢業後進入1間頂尖企業工作，努力40多年，父親一路晉升成為公司董事。眼見自己即將退休，為了享受晚年生活，父親在年滿60歲後便在千葉的海邊購買1棟別墅，甚至買船和考取駕船執照，希望退休後可以享受釣魚樂趣。

投資家的父親眼見自己即將退休，年過60歲後在千葉的海邊購買1棟別墅，希望可以享受晚年生活。（AI生成圖片）

嚮往退休生活 明言花光所有錢

每逢周末，父親便駕駛電單車前往千葉，或者開始在家中自製烏龍麵，總是精力充沛。父親向作者和作者胞兄表示，「我這輩子存下的錢會全部花光，不會留給你們，你們的未來，就得靠自己想辦法解決」。

父親蛛網膜下腔出血突病倒

距離退休僅剩數年時，作者接獲母親來電，表示父親病倒，作者立即趕到醫院，醫生告知父親情況是「蛛網膜下腔出血」，三分之一機會死亡，也有三分之一留下嚴重後遺症，例如半身不遂。

父親突然「蛛網膜下腔出血」，雖然手術成功保得一命，但難以自行行走，因腦部受損而喪失短期記憶能力，賣需掉電單車、船隻和海邊別墅，而且提早退休。（AI生成圖片）

提早退休賣車賣船賣屋

父親隨後接受手術，雖然手術成功保得一命，但難以自行行走，因腦部受損而喪失短期記憶能力，1分鐘後重複同樣問題，過往記憶都難以記得，父親對嘗試新事物完全失去興趣，需要賣掉電單車、船隻和海邊別墅，父親明明未到退休年齡，但都要辭去工作，在其他人照顧下生活。

兒子慨嘆︰不該為了未來而過度犧牲當下生活

作者慨嘆，即使父親「做了那麼多準備，終究未能過到夢寐以求的快樂晚年」，希望大家珍惜「現在」，提醒「不該為了未來而過度犧牲當下生活」。

（THE GOLD ONLINE）