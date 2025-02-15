小紅書測試｜第一眼看到拖鞋還是可樂？神準測出私底下的真實個性

在社會的群體生活中，很多時候我們都身不由己，不能完全的做自己，必須遵循這個社會的運作法則，但真實的你又是什麼樣的面貌呢？



以下這個心理測驗可以分析私底下個性，測過的人都覺得準。

第一眼看到拖鞋還是可樂？小紅書測試 神準測出私底下的真實個性（01製圖）

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A. 拖鞋

先看到拖鞋的你，內心其實是一個很孤獨的人，也很容易胡思亂想，外表似乎看起來很不拘小節，甚至給人一種能幹的感覺，但其實你心裡非常沒有安全感。

你不願意把自己真實的面貌展現給別人看，總是一個人獨自承受悲傷、生氣，覺得身邊沒有任何一個人能夠徹底的了解你，但其實你會害怕與人相處，所以總是有所保留，一般人很難走進你的內心。

B. 可樂

第一眼看見可樂的你，內心就像外表一樣非常樂觀，面對任何事情都是滿滿的正能量，雖然不可避免遇到一些不好的情緒，但你不會往心裡去或是記恨很久，總是一下就會讓它消失，再度用好情緒迎接身邊的每件人事物。

也因為你總是給人正面的形象，所以身邊的朋友很多，大家都喜歡像你這樣的開心果，跟你在一起相處很舒服愉快。

C. 同時看見

你是非常感性的人，同時也是一個對任何事情都會劃清界線的人，你可以在群體中安安靜靜、沒有心機，也可以貼心待人、對別人付出真心。

你自己非常清楚自己的原則和底線， 所以在某些情況可能受到攻擊或是踩線的時候，就會迅速閃避，讓自己不受傷害。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】