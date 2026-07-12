九巴男撩鼻屎！同行女伴懶理　網民看他上衣怒斥：影衰HONG　KONG

公眾場所撩鼻屎，實在有礙觀瞻！本港有網民在Facebook群組「東張西望關注組 (全港最爆熱門話題，推上東張西望)」上載影片，可見1名男乘客坐在巴士下層最後一排座位，一邊用右手拿手機觀看，一邊用左手尾指當眾挖鼻孔，歷時大約3秒，之後不停捽手指，似乎想移走鼻垢。坐在男子旁邊的女子閉目休息，一度打開雙眼望向樓主，之後再次閉目養神。



樓主用文字指出，當時乘搭路線277X九巴前往藍田，「大家個啲巴士的事真係濕濕碎」、「平時巴士見到大聲玩電話我一定開聲」，但今次情況令樓主大感尷尬，「唔知點開口，佢太太應該睇慣咗唔係好出聲，到我落車仲『採樣』緊」。



男乘客一邊用右手持手機觀看，一邊用左手尾指當眾挖鼻孔，歷時大約3秒。（Facebook群組「東張西望關注組 (全港最爆熱門話題，推上東張西望)」圖片）

挖礦男上衣印有「HONGKONG」字眼 網民：真係影衰HONG KONG

影片引來許多網民討論，「好恐怖」、「戥佢老婆痛苦，點解會嫁到啲咁嘅人？」、「不停採礦，山窿被挖穿」、「坐對面真係想嘔」。不少網民留意到片中男子的上衣印有「HONGKONG」字眼，怒斥「真係影衰香港人」、「真係影衰HONG KONG」、「𠵱家啲香港人，真係好無公德」、「香港地愈嚟愈多呢類人，冇眼睇」，但許多人認為只屬個別例子，不能說是香港普遍現象。

男乘客不停捽手指，似乎想移走鼻垢。（Facebook群組「東張西望關注組 (全港最爆熱門話題，推上東張西望)」影片截圖）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

坐在旁邊的女子閉目休息，一度打開雙眼望向樓主，之後再次閉目養神。（Facebook群組「東張西望關注組 (全港最爆熱門話題，推上東張西望)」影片截圖）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「東張西望關注組 (全港最爆熱門話題，推上東張西望)」）

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鼻屎阻塞鼻腔的確會令人不適，但在公眾地方「採礦」也實在不雅！有男網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載1段影片，顯示有1名阿叔乘搭九巴時坐在上層位置，樓主則坐在較後座位，阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」，表現得旁若無人。樓主用文字補充，「搭68E返青衣，（大叔）全程撩鼻屎食鼻屎，可能佢真係好肚餓」、「周圍彈鼻屎啦」。



乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

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