九巴大媽踩凳晾腳！女乘客拍照公審　網民批遮樣：點認識此人呀？

乘搭公共交通工具，切勿踩凳是常識吧？但經常有人缺德地踩凳！有女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文表示，今年7月2日中午12時許，乘搭路線248M九巴前往長宏巴士總站，見到下層最後一排有1名大媽穿着鞋子，雙腳踩在對面座位晾腳。樓主指自己當時曾好言相勸，但對方「當我透明」。



樓主唯有拍照並上載至社交媒體，同時用表情符號遮掩大媽容貌，留言指：「如認識此人，請好好話佢知咩叫坐公共交通工具應有嘅坐姿，咁大個人基本常識都無，真可憐。」



九巴車廂內有大媽穿着鞋子，雙腳踩在對面座位晾腳。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民建議：呢啲人唔使幫佢遮樣

帖文引來大量網民討論，不少人對樓主為大媽遮樣感到不滿，直言「遮晒個樣，點樣『認識此人』呀」、「呢啲人唔使幫佢遮樣」、「唔好遮，畀佢紅」。

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

樓主指出自己當時好言相勸，但對方「當我透明」。樓主唯有拍照上載至社交媒體，同時用表情符號遮掩大媽容貌。（《飯戲攻心2》劇照）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險性的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

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鼻屎阻塞鼻腔的確會令人不適，但在公眾地方「採礦」也實在不雅！有男網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載1段影片，顯示有1名阿叔乘搭九巴時坐在上層位置，樓主則坐在較後座位，阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」，表現得旁若無人。樓主用文字補充，「搭68E返青衣，（大叔）全程撩鼻屎食鼻屎，可能佢真係好肚餓」、「周圍彈鼻屎啦」。



乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

乘搭九巴的阿叔短短15秒內多次「撩鼻屎」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

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