慈正邨住戶疑棄床蝨床褥！鄰居貼告示警告　房署：已清走及消毒

鄰居欠缺衛生意識和公德心，的確讓人很苦惱。網上流傳2張照片，顯示有人在新春期間，於慈雲山慈正邨某大廈的升降機旁邊牆壁貼上手寫告示，內容指責同層鄰居早前棄置「有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，形容「啲蝨會周圍跳」，指出新年每戶都清潔家居，要求對方自重，同時警告「再係咁，一定打畀房署扣你分」。根據內容和手寫風格，極大可能是該大廈樓層有住戶欠缺衛生意識，引來同層鄰居不滿，故貼上告示作出警告。



帖文引來許多網民討論，「𠵱家啲人自私自利，全冇公德心」、「趕走個住客啦」、「新年流流搞啲咁嘅嘢」。不過，亦有人擔心擅自張貼警告都有機會被扣分，建議遇到同類情況，應及早通知房署。



房屋署回覆《香港01》指，慈正邨屋邨辦事處保安員於2月21日凌晨接獲住戶通知，指正暉樓23樓升降機大堂有床褥被棄置，並懷疑出現木蝨。保安員隨即到場了解，張貼通知書要求物主清走雜物，並安排清潔承辦商於早上清走床褥和進行清潔消毒，期間並未有發現木蝨。其後，辦事處持續監察該樓層情況，至今亦未有發現木蝨。



保安員於23日下午巡查時，發現升降機大堂張貼了一張手寫告示。辦事處理解住戶對環境衛生的關注，但為了保持公眾地方整潔，已即時清理相關告示，並巡查該樓層的公眾地方，未有發現棄置物或木蝨。辦事處亦於相關樓層張貼通告，呼籲住戶保持家居及屋邨環境衛生，切勿在公眾地方棄置雜物。如需棄置大型傢俬或雜物，應棄置到邨內的雜物收集站。



房屋署明白農曆新年前後，不少居民會清理家居而棄置雜物，因此已在節日前後加強清理雜物收集站，亦定期安排保安及清潔人員每日巡查慈正邨的各座樓宇，提醒租戶有任何求助或意見，可直接向屋邨辦事處反映，或致電房委會24小時熱線，辦事處職員會作出相應跟進，切勿自行在公眾地方張貼告示，以免觸犯「屋邨管理扣分制」。

房屋署重申，署方十分重視屋邨的清潔及居民健康，各公共屋邨均設有指定的大型傢俬及雜物收集站，租戶有責任將大型物件棄置於站內。如租戶被發現於公眾地方棄置雜物，造成阻塞或妨礙清潔工作，屋邨辦事處會按「屋邨管理扣分制」發出書面警告。若再違例，會被扣7分。租戶若在兩年內被扣16分，租約會被終止。

樓主在facebook群組「公屋討論區 」上載2張圖片，相信他見到有人張貼告示，因而拍照上載，並用文字交代是慈雲山慈正邨，2張照片分別是遠鏡和近鏡拍攝，可見是其中一層的電梯大堂。

上款是某大廈住戶，首句已是「請不要太自私」，繼而批評有同層住戶「前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，清潔工人見狀已經處理，但恐會惹來蝨患擴散「又掉啲蝨會周圍跳，你自己都受害」，提醒正值農曆新年，每戶都會清潔家居，要求對方自重，同時打溫情牌，「大家都喺XX樓，住咗咁多年」，如果屢勸不聽，「一定打畀房署扣你分」。

大量網民留言討論，「知是誰請直接通知房署不用客氣，衰人要被收單位」、「我同層有個單位間屋應該有好多曱甴，佢掉出嚟啲垃圾有好多曱甴蛋同屍體架…我哋同返嗰家人講，佢仲惡過你話邊個屋企冇曱甴喎」、「睇吓呢幾日有冇單位送過床褥嚟就得」。

根據房署屋邨管理扣分制，一旦發現有公屋住戶「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」，初犯者會被書面警告1次，在2年警告有效期內如再犯，會被即時扣7分。

