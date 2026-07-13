世界盃｜狂迷挑戰集48國啤酒　球隊出局即乾杯送別　揭最難買國家

英國倫敦一名足球狂熱球迷，為2026年世界盃進行一項特殊挑戰，蒐集參賽48個國家的啤酒，並規定每當一支球隊遭淘汰，就打開該國啤酒「乾杯送別」，他透露，其中最難取得是伊拉克的啤酒。



四處蒐集48隊參賽國啤酒

美國《紐約郵報》報導，這名男子赫利（Gus Hully）表示，他準備來自48個參賽國家的啤酒，每支球隊出局後，他就會喝掉代表該國的飲品：

我會在球隊被淘汰後喝下那瓶啤酒，基本上是為他們參與比賽，以及未能贏得冠軍而乾杯。

該男子在2025年的歐洲女子足球錦標賽就開始收集各隊國家的啤酒（Facebook@Gus Hully）

報導指出，然而這項計畫並不容易，赫利從2025年開始蒐集各國啤酒，很快發現部分國家的產品極難取得。他透露，伊拉克啤酒就是一大難題，最後他花費約30英鎊（約315港元），向一名曾到伊拉克旅遊、帶回紀念酒的波蘭收藏家購買。

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為了補齊收藏，赫利甚至與其他啤酒收藏家交換：「我用一些稀有英國啤酒，和芬蘭一名收藏家交換卡達的Fizzin；另外，我也用一瓶巴拿馬啤酒換來沙烏地阿拉伯的Moussy。」對於較少飲酒文化的國家，赫利也想出解決方法：「例如卡達和沙烏地阿拉伯，我取得的是無酒精麥芽飲料，因為它們是以大麥麥芽釀製，是當地最接近啤酒的選擇。」

英國倫敦一名足球狂熱球迷，為2026年世界盃進行一項特殊挑戰，蒐集參賽48個國家的啤酒，並規定每當一支球隊遭淘汰，就打開該國啤酒「乾杯送別」，他透露，其中最難取得是伊拉克的啤酒。（Facebook@Gus Hully）

赫利這次啤酒收藏總花費約335美元（約2630港元），而他已經開始準備下一次挑戰，他透露，未來2028年歐洲國家盃若有機會，他可能再次展開啤酒蒐集計畫：「那屆只有24支球隊，收藏起來容易多了。」

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