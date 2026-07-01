世界盃｜看盡百年足球史見證無數傳奇　100歲嫲嫲在賽場狂追美斯

2026FIFA世界盃賽場上，除了球星的表現令人矚目外，相信許多球迷都有注意到在阿根廷對決奧地利的一幕，導播拍攝到了一位身穿阿根廷球衣、滿頭白髮的嫲嫲，而她手上竟舉著「我是100歲的美斯球迷」（100 YEAR OLD MESSI FAN）的手板。



親眼見證許多傳奇巨星！但還是最愛美斯！

實際上，這名高齡嫲嫲並不是一般球迷，她名叫Pauline Kana，網路上以「Gangster Granny」之名爆紅，多年來和孫子、網紅Ross Smith一起拍攝各式搞笑短片與瘋狂挑戰，她總是以毫無包袱的態度圈粉，成為國外社群上極具辨識度的超高齡網紅。

這麼高齡嫲嫲曾舉著「美斯，你願意娶我嗎？」、「年紀不是問題」、「美斯，我愛你」的手板成功吸引了美斯的目光。（Instagram@rosssmith）

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而嫲嫲從以前就是美斯鐵粉，美斯加盟MLS國際邁阿密（Inter Miami）後，嫲嫲也有到球場支持，曾舉著「美斯，你願意娶我嗎？」、「年紀不是問題」、「美斯，我愛你」的手板成功吸引了美斯的目光。

如今4年過去，世界盃來了，美斯回來了，而嫲嫲也回來了！嫲嫲再度到場支持她最愛的美斯，她所舉的「我是100歲的美斯球迷」手板也剛好被導播捕捉，超高齡卻絲毫不減的追星熱情，也讓不少球迷直呼感動。

要知道的是，Pauline生於1926年，她的人生幾乎與近一整個世紀的現代足球史同行。從黑白年代，到比利、告魯夫、碧根鮑華、馬勒當拿等球王崛起，再到朗拿度、施丹、C朗與如今的美斯，一代又一代傳奇不斷更替。

看盡足球世界百年變遷後，這位高齡嫲嫲依然願意穿上球衣、舉著手板為現代球星瘋狂，真的讓人格外動容。

另外值得一提的是，Pauline 不久前才以 99 歲又 274 天之齡，在美國德州一場演唱會上，躺上擔架、由台下觀眾接力抬過人群，正式刷新「史上最年長人群衝浪者」（Crowd surfing）紀錄。（Instagram@rosssmith）

另外值得一提的是，Pauline不久前才以99歲又274天之齡，在美國德州一場演唱會上，躺上擔架、由台下觀眾接力抬過人群，正式刷新「史上最年長人群衝浪者」（Crowd surfing）紀錄。原本緊抓著擔架邊緣的她，後來甚至還興奮揮手，完成挑戰後更霸氣高喊：「我做到了！我是史上最強！」

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