古代沒監視器身份證　青樓女子為何不逃跑？被抓回與否下場同樣慘

在古代封建社會的階級制度下，許多因家貧或家道中落的女子，被命運推向青樓，在恩客間周旋度日。古裝影視劇中常有青樓女子為愛逃跑或期待書生贖身的橋段，不禁令人好奇，在沒有監視器、身份證的古代，這些女子為何不選擇偷偷逃跑，重新開展新的人生？



事實上，青樓背後嚴苛的社會與法律結構，構築了3大難以掙脫的枷鎖，使得她們寧願花重金贖身，也不敢貿然逃跑。

在沒有監視器、身份證的古代，青樓女子為何不選擇偷偷逃跑？（《繡春刀》劇照）

青樓女子為何不逃跑？揭秘「賣身契」背後3大枷鎖

女子淪落青樓為娼，並非單一原因，多半是社會變動或家庭困境所致：

1、家庭貧困： 這是最常見的原因。家庭難以維持生計，父母不得已將女兒賣給老鴇換取錢財，以求家人溫飽。



2、官府連坐： 官宦人家若因違反律法被抄家，家中稍有姿色的年輕女子便會被送入青樓，淪為官妓。



3、賣藝出身： 自幼學習歌舞彈琴的女子，長大後被賣給富商或官員，若未被選中成為妾室，便可能成為府中歌妓，最終也可能流入高階青樓。



青樓內部的嚴密監控與暴力私刑

儘管古代沒有監視器，但青樓內部的管理卻極為森嚴，讓女子逃跑的企圖幾乎不可能。

青樓會僱用大量打手與保鑣進行嚴格看管，老鴇也會暗中安插不少眼線進行監視。明清時期，青樓女子地位被徹底踩到社會底端，一旦企圖落跑被抓回，下場極為淒慘，輕則遭受私刑毒打、罰做苦役，重則可能被轉賣到更差的場所。

對於性情剛烈的女子，青樓甚至可能將其活活打死，因為「青樓是不會養對他們來說沒有價值的人的」，而老鴇掌握賣身契，官府也不會追究。

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戶籍制度與「賣身契」的人身控制

青樓女子之所以難以脫離苦海，關鍵在於古代的戶籍制度和她們手中被老鴇控制的「賣身契」。

事實上，青樓作為古代一個合法運作的機構，特別在唐宋以前，部分甚至有官府監管或作為情報點，老鴇合法掌握著每位女子的賣身契。這份契約意味著她們的人身自由完全被青樓把控。

即使女子私自逃跑，老鴇也有權利透過官府或私下力量將其追回。在古代，青樓與朝堂政治之間常有牽連，一旦進入其中為伎，個人命運便不再由自己做主。

逃脫後成為「黑戶」與社會歧視

即便成功躲過青樓的追捕，逃跑的青樓女子在古代社會中也幾乎沒有生存空間。

身份難以生活： 逃跑的女子立即成為沒有戶籍的「黑戶」。在古代人口流動極低的社會中，地方若出現生面孔，極易引起人們注意。沒有身份證明，她們在城門等關卡就會被扣下，下場甚至不如留在青樓。



社會環境不寬容： 嚴苛的封建社會對因身份低賤，會遭到一般民眾的輕視和不平等待遇，很難過上安穩的生活。



因此，與其冒著被抓回毒打、甚至被轉賣的風險，最終成為在社會難以生存，多數女子只能將唯一的希望寄託於有人能花重金替自己贖身。

青樓女子一旦企圖落跑被抓回，下場極為淒慘，甚至可能遭活活打死。（《長安十二時辰》劇照）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代沒有監視器，為何青樓女子不敢逃跑？電視劇沒說的「背後3大殘酷真相」，讓他們不得不花大錢贖身】