古代太監閹割後要怎樣如廁？明清之前方法相同　乾隆後需工具輔助

在中國封建社會，太監是宮廷中專職服侍皇室的重要人員。由於必須確保皇族血統純正，這些多數出身貧寒的少年，在進宮前需先進行「淨身」，也就是閹割手術，自此與正常男性徹底區隔。



但這種手術除了生理上的改變，也帶來一個現實又殘酷的問題，失去生殖器後，太監們如何如廁？

古代太監入宮前需要被閹割，他們該如何上廁所？（01製圖）

古代太監入宮前需要被閹割，他們該如何上廁所的：

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根據《搜狐網》報導，明清以前的太監多僅切除睪丸，保留陰莖，因此排尿功能未受影響，仍可站著小便。但隨著醫術進步，尤其到了清朝乾隆年間，閹割技術更加「徹底」，不僅陰莖被完全割除，連控制排尿的肌肉（括約肌）也常被一併切除，這使得術後的太監無法自主排尿，只能依靠在尿道口插入蘆葦、麥稈、羽毛等細管導尿，既為引流，也防止傷口閉合造成尿道阻塞。

為避免漏尿弄髒衣物，多數太監會在襠部墊上厚布，類似現代尿布。由於更換不易，許多太監經常散發尿騷味。清宮女官何榮兒在《宮女談往錄》中曾提及，太監為掩蓋體味，對香料十分講究，擅長用香藥製成香囊或香膏隨身攜帶，成為一種必要的生活技巧。

閹割過程極其痛苦且危險。施術前，受術者僅以烈酒止痛，手術後立即插入白蠟製成的導尿管維持尿道通暢，否則尿孔可能癒合閉塞，需再次開刀。傷口癒合期間容易高燒、感染，許多少年因此不治。即便撐過手術，仍需面對終生失禁、反覆發炎等後遺症。

這類殘酷手術背後，有著專業化的操作體系。清代北京流傳著兩大家族式的「閹割世家」，一是南長街的老五，一是地安門外方磚胡同的小刀流。這些人不僅精於技術，更獲得朝廷認可與獎賞，定期供應數十名太監給內務府。手術流程甚至成為一套傳統儀式，有「七二茶」之稱，意指術後插管七天、用茶水安撫情緒，連飲茶的順序都有講究。

儘管清代醫術已能降低死亡率，但「當太監」仍是極度悲慘的命運。那些為求生計、出身卑微的貧童，往往在年幼時被迫做出這樣的選擇。一旦撐過那段痛苦與羞辱，他們雖然有機會在宮中獲得地位，卻也需終生忍受生理與心理的折磨，成為帝王制度下最沉默卻最悲涼的一群人。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代太監被閹割怎麼上廁所？不能站也不能蹲，「真實解決方法」太沒尊嚴令人心酸】