史上最兇殘絕世美人　虐殺數百無辜少女　手段比地獄刑罰更恐怖

史上有許多惡名昭彰的暴君，以欺凌百姓為樂，在17世紀的匈牙利有一名伯爵夫人—巴托里・伊莉莎白（Báthory Erzsébet），她與四名僕人被指控在城堡中虐殺了數以百計的清純少女，甚至走火入魔到沐浴在少女的鮮血中，只為了永葆青春容貌，因此被人民冠上了一個聳動稱號——血腥伯爵夫人。



但其實伊莉莎白從小並不是如此暴虐無道的女人，究竟是什麼原因讓她走入邪魔歪道，本文將帶你揭開神秘的真相……

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才貌雙全的絕世美女 丈夫戰死沙場

巴托里・伊莉莎白生於1560年，來自匈牙利聲名顯赫的巴托里家族。伊莉莎白從小聰明伶俐，不只精通拉丁文、希臘文與德文，對科學和天文學也有涉略。伊莉莎白長大後成了才貌雙全的絕世美女，她有著如牛奶一般純白的肌膚、令人神魂顛倒的琥珀色眼睛，以及熱情如火的棕紅色秀髮。伊莉莎白對自己的容貌癡癡著迷，在家中不時拿起手邊的鏡子、橫躺在床上細細品味美麗的臉龐，欣賞再久都樂此不疲。

1575年，正值15歲的她被許配給26歲的費倫茨・納達斯伯爵（Count Ferencz Nadasdy），納達斯伯爵把他的城堡、別墅和17個鄉鎮都贈予她作為結婚禮物，而伊莉莎白因為家世顯赫，不只不需要冠上夫姓，她的新婚丈夫甚至還得對她畏敬三分。結婚後的兩人過著甜蜜的生活，還生下了小孩；然而，多年後匈牙利被捲入戰火中，伊莉莎白的丈夫連年出外征戰，不幸戰死沙場。

在丈夫出外征戰的期間，無依無靠的伊莉莎白則留下管理政治與商業事務，堅守他們唯一的堡壘——恰赫季采城堡。不過就在此時，民間開始流傳關於伊莉莎白的血腥暴行，人們說她從小備受家人的寵愛、過度自戀，還曾經學習黑魔法、崇尚暴力虐待。

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虐待少女們只為了永葆青春

根據民間的說法，自從伊莉莎白生產後，她發現自己的肌膚出現了皺紋與斑點，美麗的容貌遭受摧殘令她苦惱不已，一心想找到永葆青春的方法。正好有一天，一位新來的侍女前來服侍伊莉莎白，正在梳頭時一不小心手上的戒指在伊莉莎白的臉上劃出了一道深深的血痕，伊莉莎白見到皮膚在鮮血滋潤下變得格外亮麗，於是她自認找到了永葆青春的祕方——少女的鮮血。

於是，伊莉莎白開始在附近的小鎮、村落綁架農家少女，或以高薪待遇引誘她們進入城堡工作。當這些少女進入城堡後，立刻被關進大牢，剛開始她們被賜予豐富佳餚、全天候洗澡淨身，因為伊莉莎白深信在細心呵護下，血的品質愈好，美容效果也更強大，不過伊莉莎白對血腥暴力的慾望卻愈來愈強烈，開始虐待這些無辜少女。伊莉莎白身邊的四位僕人成了幫凶，手法極為殘暴。他們用帶刺的皮鞭、棍棒照三餐毆打全身赤裸的少女，甚至用剪刀將她們的手指逐一剪下，然後再用割開手臂靜脈放血。冬天時將她們拖入雪地中，強行壓制在冷水中直到斷氣，有的人甚至全身被塗上了蜂蜜，棄置在野外任由蚊蟲、螞蟻叮咬致死。不只如此，伊莉莎白與僕人們受不了少女發出的尖叫聲，只好用針線將她們的雙唇縫緊，或用燒紅火棒刺進口腔逼迫她們閉上嘴。

最令人震驚的是，伊莉莎白認為飲用、沐浴少女的鮮血，可以讓她留住年輕容貌。她命令僕人準備了一個大型鐵籠，裸身的少女被強押進籠中，當機關開啟後，鐵籠的內側開始冒出數萬支細針刺入少女的皮肉中，源源不絕的鮮血從籠子底部洞口流入浴盆中，讓伊莉莎白得以享受熱騰騰的「鮮血浴」。

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終被囚禁審判 但伊莉莎白真的暴虐無道嗎？

有關伊莉莎白暴行的傳聞一發不可收拾，憤怒的村民公開指認她的惡行惡狀，逼得匈牙利王室下令展開調查。當兩名調查官員踏入伊莉莎白的城堡中，他們聲稱發現了眾多被抽乾血、拔光頭髮的女性屍體，血腥慘狀讓人無法直視。

1611年，伊莉莎白和四個僕人被逮捕且接受審判，其中三名僕人被處以極刑，在嚴刑拷打下承認曾經幫助伊莉莎白殺害無辜少女，只為了取出鮮血讓她永葆青春。伊莉莎白因為雄厚的家世背景而沒有遭酷刑伺候，不過餘生都得被囚禁在城堡塔樓中。三年後，伊莉莎白被人發現死在囚房中，身體瘦弱不堪、臉上佈滿皺紋，昔日最引以為傲的絕世容貌早已消逝。

後世學者認為巴托里・伊莉莎白並不如傳聞所說的殘暴不仁，這一切都是一場政治與宗教迫害，因為伊莉莎白的家族勢力龐大，且在匈牙利擁有大片的土地與財產，因此受到不少政治野心家與教會的覬覦，於是遭人陷害指控為血腥的妖魔鬼怪，最終落得悲慘的下場。時至今日，事實真相已經難以佐證，或許伊莉莎白只是被有心人士誣陷的無辜之人，但那些血腥形象的指控卻早已深植人心。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：歷史上最殘忍的女殺人魔！她虐殺上百名少女，全身沐浴鮮血只為了永葆青春…最後下場超驚悚】