中國古代沒有避孕套　青樓女子怎避孕？其中1種方法聽到都覺噁心

在中國古代的封建社會中，女性地位低下，而妓女更處於社會底層，他們大多數出生於貧苦家庭，因經濟困難被賣到妓院，也就是俗稱的「青樓」。這些女性在年幼時，就被迫背負著早熟的角色，開始學習如何滿足客人的需求。



因此，避孕是他們絕不可忽視的問題，其實在中國古代坊間也有好幾種避孕的方法，其中一種方法是用「腸衣套子」避孕，現代人可能認為噁心，但卻真實發生在當時的生活中。

古代沒有避孕套，青樓女子如何避孕？（01製圖）

1. 腸衣套子避孕法

據《搜狐網》指出，中國古人避孕會使用「安全套」，當然這不是現今的「保險套」避孕，而是使用羊和豬等動物的腸衣。

2. 動物糞便入藥

至於藥物類的方法，其實在3000餘年前的印度和埃及，人們會將大象、鱷魚等動物的糞便加到避孕的藥方中，據傳當時效果極佳，這些動物的糞便具有高度的酸性，具有一定的殺精功能。

3. 麝香放在肚臍

在中國，有人會將麝香放入女性的肚臍來避孕，麝香是脊索動物門哺乳綱麝科動物等成熟雄體位於肚臍和生殖器之間的香腺中的乾燥分泌物，也是製造香水的原料之一，在中國也被藥用。麝香一類的芳香藥可使動物的生殖機能發生變化，會導致女性子宮出血，進而影響懷孕。

4. 用番紅花清洗下半身

此外，從宮庭傳出來的秘方是用番紅花清洗女性下半身，這樣也可起到避孕的效果。

番紅花或稱西紅花、藏紅花，是番紅花的雌蕊柱頭所製作的香料，因其重量非常之低，所以若用重量衡量，番紅花會是世界上最昂貴的香料。



5. 喝水銀避孕

當然，也有「喝水銀」的方法。在中國古代的北方農村，許多人年輕時，會採取喝水銀以避孕的方法。水銀就是「汞」，是密度大、室溫下為液態的銀白色過渡金屬，具有輕微的揮發性，性質與惰性氣體類似。人體口服、吸入或接觸後會讓大腦與肝臟損傷。在古代的中國，水銀往往以藥物的方式出現於生活中，水銀避孕也是常有的事。因此，青樓女子喝的湯藥高機率摻入水銀，他們要長時間工作，頻繁喝帶有水銀的湯藥，想當然是不願意的。

不過，有的青樓女子，他們在喝藥時不知道內摻水銀。而水銀避孕的危害性極高，一旦水銀劑量過高，可致人死亡；常年服用則會破壞生育能力，以致絕育，而這也是許多青樓女子在從良後，終身不育的一大原因。

