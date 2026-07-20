Zara寬腳長褲驚變奪命褲？多人集體摔傷　1婦骨折臉破相要求下架

知名時尚品牌Zara近期推出的一款寬腳長褲（Wide-leg pants），在社交平台TikTok等地驚爆「安全恐慌」！大批網民發文控訴，這條售價45.9加元（約256港元）的長褲因褲腳過寬，極易令穿着者絆倒。網上甚至傳出多宗因穿此褲而導致骨折、破相的慘劇，網民戲稱其為「奪命褲」（Death Pants）。有居住在多倫多的女受害者更向媒體哭訴，自己因這條長褲摔至手腕骨折、半邊臉瘀青，憤怒要求品牌立刻將產品下架。



多名受害者向媒體哭訴，因這條長褲而受傷。（Zara官網）

多名網紅仆倒 TikTok影片瘋傳

涉事長褲在Zara官方網站的名稱為「Flowy Wide Leg Pants」（飄逸寬腳褲），採用聚酯纖維質料製造，主打鬆緊褲頭及前側口袋設計，穿起來寬鬆涼爽，吸引大批愛美之人入手。然而，這款百搭舒適的單品，卻因頻頻令人跌倒而成為網絡熱話。

海外網紅Jessica Pearce於7月1日分享影片，顯示她穿着該長褲走在自家車房外的通道時，突然被寬大褲腳絆倒，整個人「面朝下」重摔在水泥地上。另1位海外網紅Camila Ribera Roca的影片觀看次數更突破120萬次，她同樣在行人路被這條長褲絆倒，片中展示了自己手肘流血、需要清理傷口的狼狽畫面。

網民Holly Gilmer則直言，這條褲應該加上「安全警示」，因為她穿着它時跌至膝蓋骨折，最終要坐輪椅離開醫院。

Jessica Pearce分享，她穿着該長褲走在自家車房外的通道時，突然被寬大褲腳絆倒。（TikTok截圖）

Jessica Pearce分享，她穿着該長褲走在自家車房外的通道時，突然被寬大褲腳絆倒。（TikTok截圖）

Jessica Pearce分享，她穿着該長褲走在自家車房外的通道時，突然被寬大褲腳絆倒。（TikTok截圖）

Camila Ribera Roca同樣在行人路被這條長褲絆倒。（TikTok截圖）

Camila Ribera Roca同樣在行人路被這條長褲絆倒。（TikTok截圖）

Camila Ribera Roca片中展示了自己手肘流血、需要清理傷口的狼狽畫面。（TikTok截圖）

Holly Gilmer穿着它時跌至膝蓋骨折，最終更要坐輪椅離開醫院。（TikTok截圖）

TikTok隨即掀起一股針對此褲的安全質疑，相關標籤如「#ZaraDeathPants」（Zara奪命褲）、「#DangerousTrousers」（危險長褲）等充斥網絡。不少網民均表示因這條褲子出現了不同程度的瘀青、擦傷，甚至是骨折。

多倫多婦慘痛經歷：半邊臉瘀青 手臂打石膏六周

居住在多倫多的50歲女子Ellin Costa透露，自己早前亦成為了這款長褲的受害者。「這條褲子差點要了我的命！」她憶述，自己當時摔得非常嚴重，導致手腕骨折，連臉部也嚴重受創。其中太陽穴的傷口極深，需要使用醫療專用膠水進行黏合，事發至今半邊臉仍留有大片瘀青，手臂更需打石膏長達六周。

Ellin Costa摔得非常嚴重，手腕骨折，連臉部也嚴重受創。（TikTok截圖）

這次受傷令 Costa 臉上留下了永久疤痕，跌倒時佩戴的眼鏡及 Apple Watch 亦當場損毀。她憤怒地表示：「這條褲子必須下架。」截至目前為止，Zara 尚未作出任何公開回應或聲明。

時尚專家：超寬、拖地設計極易「自絆」

英國個人形象顧問Clare Chambers指出，高溫天氣令寬鬆舒適的寬腳褲成為2026年夏季的熱門穿搭，深受上班族女性歡迎。英國《Fashion Times》分析指出，是次事件反映的可能並非Zara單一品牌的質素問題，而是「超寬、拖地」長褲本身的設計問題。由於這類褲款的褲腳過寬且長度拖地，行路時極易造成兩腳自我糾纏，繼而令穿着者失去平衡跌倒。

其他報道：天降橫禍！貨車高速闖屋苑 撞斷限高欄擊中女行人後腦 倒地昏迷

內地發生一宗極為驚心動魄的交通意外。黑龍江黑河市日前發生一宗「天降橫禍」慘劇，1名女子於屋苑行人路正常步行，全程沒有違規、亦無亂穿馬路，未料1輛貨車駛入屋苑時盲目硬闖，撞斷門口金屬限高欄，導致沉重的限高欄橫撥砸中女子頭部，女子當場重創倒地，至今生死未卜。



驚悚的閉路電視（CCTV）片段在網上流出後，隨即引發網民熱烈討論，紛紛慨嘆「有時安分守己，都躲不過天災人禍」。



1輛貨車駛入屋苑時盲目硬闖，撞斷門口的金屬限高欄。女子被沉重的限高欄砸中，當場重創倒地。（微博影片截圖）

密斗貨車盲目硬闖未減速 金屬巨欄瞬間斷裂「泰山壓頂」

事件發生於5月13日下午1時31分，地點為黑河市北安市一個屋苑出入口。從網上流傳閉路電視片段可見，當時該名女子正沿着行人路穩步前行，該處人流、車流相對疏落，門前行人路平坦暢通，是附近居民日常買菜、散步、出入屋苑必經道路，環境原本相當安全，豈料此時一輛廂式貨車從屋苑外駛入，駛至門口的金屬限高架位置時未有停車、避讓或減速，直接高速硬撞欄杆。

此時一輛廂式貨車從屋苑外駛入，駛至門口的金屬限高架位置時未有停車、避讓或減速，直接高速硬撞欄杆。（微博影片截圖）

此時一輛廂式貨車從屋苑外駛入，駛至門口的金屬限高架位置時未有停車、避讓或減速，直接高速硬撞欄杆。（微博影片截圖）

強大撞擊力令金屬限高架瞬間斷裂橫飛，沉重欄柱直擊該女子後腦。由於事發極為突然，僅短短數秒時間，女子完全沒有察覺及閃避空間，便被沉重的鐵欄重擊，直接着地倒下。該女子倒地後一動不動、毫無反應，未知情況。

強大撞擊力令金屬限高架瞬間斷裂，沉重欄柱直擊該女子後腦。（微博影片截圖）

事發極為突然，僅短短數秒時間，女子完全沒有察覺及閃避空間，便被沉重的鐵欄重擊，直接着地倒下。（微博影片截圖）

該女子倒地後一動不動、毫無反應，情況極度危急。（微博影片截圖）

司機慌忙下車查看女子情況 目擊街坊嚇呆：前一秒還安然無恙

意外發生後，涉事貨車司機立即下車查看女子情況。附近目睹全程的街坊均被突發場面嚇呆，有現場目擊者事後憶述，今次意外毫無先兆，速度極快，「前一秒行人還安然無恙，下一秒災禍即刻降臨」，完全是無辜天降橫禍。

涉事貨車司機得知闖下大禍，立即下車，查看女子情況。（微博影片截圖）

涉事貨車司機得知闖下大禍，立即下車，查看女子情況。（微博影片截圖）

事件引發網民熱烈討論，大量網民深表同情及痛心，「她只是正常在大街上行走，偏偏飛來橫禍」、「最無奈的就是守規矩的人遭殃」，又提醒道路隱患防不勝防，行人走路要時刻留意四周，保持警覺。

全文：天降橫禍！貨車高速闖屋苑 撞斷限高欄擊中女行人後腦 倒地昏迷