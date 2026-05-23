幼師滑倒坐斷2歲童右腿　家屬要求賠償¥10萬　園方逐點反擊拒和解

河南發生幼稚園老師滑倒坐斷學童右腿意外。鄭州1間幼稚園的2歲女童取水時，1名老師不慎踩中地上一灘水跣腳滑倒，剛好跌倒坐在女童身上，導致女童右腿骨折。家屬指園方只支付購買護具費用，稱女童受傷是意外，又拒絕家屬查看閉路電視紀錄。



園方承認他們應負全責，但澄清從未拒絕家屬查看閉路電視，反控訴家屬不出示醫療收據卻要求10萬（約11.5萬港元）、5萬（約5.7萬港元）賠償金，更多次在幼稚園「堵門」。女童家屬表示追討責任只為「爭一口氣」，雙方最後決定對簿公堂。多數網民認為家屬要求的賠償金額在合理範圍，但不能「空口要價」。



1名2歲學童取水時被不慎跌倒的幼稚園老師坐斷右腿，需佩戴醫療護具進行保守治療。（《都市報道》影片截圖）

75公斤老師不慎跌倒 坐斷2歲女童右腿

據《都市報道》報道，鄭州貝佳美幼稚園1位老師不慎滑倒坐在1名2歲學童的腿上，導致幼童右腿骨折。事發2025年9月19日，女童在取水時，地上正好有一灘水，老師經過時踩中滑倒，剛好坐在她的腿上。據女童外婆韓女士透露，老師體重約75公斤，女童後送院檢查確認「右腿脛骨骨折」，需佩戴醫療護具進行保守治療。

女童外婆韓女士透露，坐斷她外孫女右腿的老師體重逾75公斤。（《都市報道》影片截圖）

2歲女童取水時被不慎跌倒的可可老師坐斷右腿，圖為受傷女童。（《都市報道》影片截圖）

家屬指園卸責拒付後期醫療費 不讓查看閉路電視

韓外婆表示，他們曾要求查看閉路電視畫面，但老師以「太殘忍了，怕你受不了」為由拒絕。女童母親透露，女童治療總費用逾1萬元（約1.1萬港元），但涉事老師只支付前期購買醫療護具的費用，其餘醫療費用未有負責。

韓外婆表示，他們曾要求查看閉路電視畫面了解情況，但老師以「太殘忍了，怕你受不了」為由拒絕。（《都市報道》影片截圖）

女童母親透露，女童治療總費用逾1萬元，但涉事老師只支付了前期購買醫療護具的費用。（《都市報道》影片截圖）

園方反擊指家屬「開價」5至10萬 更到幼稚園「堵門」

園方負責人承認他們有責任，但涉事老師坐斷學生右腿是場意外，已對該教師進行安全教育，但反駁指他們從未拒絕家屬查看閉路電視紀錄，有需要隨時可陪同家屬前往派出所調閱。

園方反控家屬未出示醫療收據，就已開價「5至10萬」的賠償金，如家屬可出示相關收據，可當下立結，但不接受超出合理範圍內的賠償。園方更不滿女童家屬多次到幼稚園「堵門」嚴重擾亂幼稚園的正常秩序，直言「你們走司法程序，我們不接受任何私下和解」。

園方負責人稱，從未拒絕家屬查看閉路電視，若有需要隨時可陪同家屬前往派出所調閱閉路電視畫面。（《都市報道》影片截圖）

園方反控家屬未出示票據要價5至10萬。（《都市報道》影片截圖）

外婆否認為錢 決定與園方打官司

園方態度強硬，韓外婆憤慨不已，堅稱家屬並非貪財，「其實我們也不是想要錢，我們就是爭一口氣，貝佳美幼稚園太看不起人了」。雙方決定走法律程序解決此事。

大部分網民認為家屬要求的賠償金尚可接受，「坐斷孩子的腿，5萬、10萬還不夠醫療康復費」、「當然不能只支付醫藥費、不能只給發票的錢，家長的誤工費、精神損失費怎麼算？」、「孩子的痛苦怎麼算呢？還要耽誤上學時間，說不定（斷腿）還會影響後續生長發育，這可比錢重要多了」、「50萬、100萬都應該賠」。

園方控訴家屬曾多次到幼稚園堵門，嚴重擾亂幼稚園的正常秩序，直言「你們走司法程序，我們不接受任何私下和解」。（《都市報道》影片截圖）

韓外婆堅稱家屬並非貪財「其實我們也不是想要錢，我們就是爭一口氣，貝佳美幼稚園太看不起人了」。（《都市報道》影片截圖）

韓外婆堅稱家屬並非貪財「其實我們也不是想要錢，我們就是爭一口氣，貝佳美幼稚園太看不起人了」。（《都市報道》影片截圖）

韓外婆堅稱家屬並非貪財「其實我們也不是想要錢，我們就是爭一口氣，貝佳美幼稚園太看不起人了」。（《都市報道》影片截圖）

理性網民：最好走法律程序

不過，部分網民認為事件的確是意外，且園方態度誠懇，家屬出示發票屬於合理要求，「幼稚園是單位，財務的支出要有明細，沒有發票，空口要價5萬、10萬是無法過數的」。網民建議，「（家屬）起訴幼稚園做傷情鑑定，該賠償多少有明確標準」、「最好走法律程序，一次付清，私了後期容易再起糾紛」。