加州警局副局長1年沒上班卻領$126萬薪資　揭封口協議天價和解金

美國加州驚爆一宗牽涉巨額公帑與警隊內部醜聞。最新曝光的公共薪俸數據顯示，南加州雷德蘭茲市（Redlands）前警察局副局長馬丁內斯（Travis Martinez），雖然在2025年期間「一天班也沒有上過」，卻竟然獲發高達126萬美元（折合約988萬港元）的薪酬與福利，成為全加州最高薪資的市政府僱員，事件隨即在當地引發熱議。



前警察局副局長馬丁內斯在2025年期間一天班也沒有上過，卻獲發高達126萬美元（折合約987萬港元）的薪酬與福利。（雷德蘭茲警察局）

天價薪酬壓倒消防及水電局高官

根據加州審計長辦公室發布的2025年度公共僱員薪酬名冊，馬丁內斯在2025年累計領取近120萬美元（約940萬港元）的薪資。當中包括約8.18萬美元（約64萬港元）的基本薪金、約23.11萬美元（約181萬港元）的一次性補償，以及高達89.05萬美元（約698萬港元）的其他津貼。此外，市政府還額外為他注入約5.59萬美元（約44萬港元）的退休金和醫療福利，令其總薪津待遇達到126萬美元（約988萬港元）。

馬丁內斯在2025年累計領取近120萬美元的薪資。（雷德蘭茲警察局）

他的薪金成功壓倒了全加州所有公共僱員，包括洛杉磯消防局1名年薪逾92萬美元（約721萬港元）的營長，以及洛杉磯水電局1名年入逾77萬美元（約603萬港元）的主管。雖然官方的數據庫隱去了僱員名字，但當地的公共薪資監察平台經詳細比對後，確認這筆薪酬，正是雷德蘭茲市警隊的前副局長馬丁內斯的。

停職留薪一年半 揭背後「掩口和解協議」

這筆巨款背後隱藏着馬丁內斯與市政府之間拉鋸多年的官司。資料顯示，他自2023年10月起已被勒令「帶薪行政休假」，自此再沒重返崗位，直至2025年4月正式退休。

原來，雙方最終在庭外達成和解方案，馬丁內斯答應主動引退並撤回對市政府的一切法律索償，而市府則要向他支付高達87.2萬美元（約683萬港元）的和解賠償金。這筆龐大的封口費正是導致他2025年薪酬飆升至天價的主要原因。

曾當「吹哨人」舉報同僚性侵及隱瞞奪命事故

馬丁內斯在2023年提交的申訴書中指控，自己是因為揭發警局內部的種種黑幕，才遭到市政府的無情打壓。他透露，自己曾公開質疑有人試圖掩蓋1宗火車事故，該事故導致雷德蘭茲1名婦女及其11歲女兒不幸喪生，背後疑存在安全隱患。

馬丁內斯曾公開質疑有人試圖掩蓋1宗火車事故。（雷德蘭茲警察局）

此外，他還向美國聯邦調查局（FBI）舉報時任副局長賴斯（Mike Reiss）涉嫌性行為不端，批評警局內部敷衍了事。他聲稱，自己因為拒絕參與「集體包庇」，多次被剝奪晉升機會，甚至被要求封口，最終更被以「帶薪行政休假」為名變相勒令停職。

警局醜聞纏身 兩年和解費逾2,500萬

被馬丁內斯舉報的副局長賴斯已於2023年3月退休。賴斯此前被多名警局員工指控，長期實施誘騙、性騷擾和性侵犯行為。為了平息圍繞賴斯的性醜聞風波，雷德蘭茲市近年已先後支付超過330萬美元（約2,586萬港元）的和解金。最近的1宗和解案發生在今年6月，市議會批准向女法醫科學專家霍爾澤（Geneva Holzer）支付47.5萬美元以達成和解，後者隨即同意辭職並撤銷訴訟。

與此同時，時任警長卡特倫（Chris Catren）亦已於2023年3月提早退休，但他當時堅稱退休是因為工傷，否則與上述連串醜聞有關。在警隊服務了29年的馬丁內斯表示，自己過去曾積極推動多項警務改革，部份措施甚至被全美執法部門採納，沒想到最終因堅持公義而落得被排擠退休的下場。

其他報道：117具狗屍！美國動物收容所標榜「不殺生」獲資助 涉狂虐殺動物

對於動物，人類可以不愛，但請勿傷害，如果是「假救援、真虐殺」就更不能原諒！美國加州北部爆出震驚全美的動物收容所涉嫌虐殺動物案。當地知名動物救援機構「米蘭達救援站」（Miranda's Rescue）長期以「不殺生」（No-Kill）作招徠，每年收受數十萬美元政府補助與公眾募款，早前遭當地警方突擊搜查。



執法人員利用探地雷達掃描，在收容所地下挖出多達117具狗隻遺骸，部分屍體留有明顯槍擊痕跡，現場1個倉房內更搜出逾600個狗項圈，懷疑是集中處決流浪狗的秘密場所。



執法人員利用探地雷達掃描，在收容所地下挖出高達117具狗隻遺骸。示意圖。（AI生成圖片）

探地雷達揭發狗隻「萬人塚」 X光驗屍驚見大量子彈碎片

洪堡縣警長辦公室於6月27日證實，警方根據線索對收容所周邊進行雷達掃描，在地下兩處挖掘點共挖出117具完整的狗隻遺骸、21個狗隻頭骨及數百塊骨骼。為了釐清真相，執法人員對其中70具犬屍進行X光檢查，赫然發現屍體內部殘留大量子彈碎片，證實大批狗隻生前曾遭槍擊。調查人員隨後在附近一個谷倉內，搜出600多個狗項圈，警方相信該處極可能是狗隻遭到集中處置及殺害的血腥現場。

調查人員隨後在附近一個谷倉內，搜出 600 多個狗項圈。示意圖。（AI生成圖片）

據當地執法部門的調查資料顯示，該救援站的衛生環境極其惡劣，除了地下塚，地面上的狗隻同樣面臨斷水斷糧的悲慘境況。

年收數十萬資助 大量動物下落不明

該機構長期從三藩市灣區接收流浪狗，每年獲得政府補助與社會募款高達數十萬美元。然而警方翻查紀錄發現，單自2025年1月以來，該機構共接收了約900隻動物，但至今僅能確認約100隻被成功領養，意味著剩餘高達730隻動物至今下落不明。

該機構長期從三藩市灣區接收流浪狗，每年獲得政府補助與社會募款高達數十萬美元。（AI生成圖片）

機構創始人香農米蘭達（Shannon Miranda）發表聲明自辯，聲稱僅在動物具嚴重攻擊性等「極少數特殊情況下」才會實施安樂死，呼籲公眾切勿過早下結論。

原文：117具狗屍！美國動物收容所標榜「不殺生」獲資助 涉狂虐殺動物