素食者被迫吃含肉飛機餐　不慎噎到食物窒息亡　兒怒告卡塔爾航空

飛機餐悲劇！美國南加州1名85歲素食者乘搭卡塔爾航空期間，突被告知無法提供事先預訂的素食飛機餐，該素食者無奈接受含肉類的普通餐，惟在盡量吃掉肉以外的食物時，不幸因被食物噎住窒息，送醫不治身亡。死者兒子早前向卡塔爾航空提告，質疑機師未有爭取時間及機會緊急降落，讓其父親盡快就醫，要求就事件追究責任及賠償。



美國1名85歲素食者乘搭卡塔爾航空期間，突被告知無法提供事先預訂的素食飛機餐，該素食者無奈接受含肉類的普通餐，但不幸因被食物噎住窒息，送醫不治身亡。（示意圖／GettyImages）

據英國《獨立報》報導，死者為85歲心臟病專家賈亞維拉（Asoka Jayaweera），2023年6月，賈亞維拉乘搭卡塔爾航空欲從美國洛杉磯飛往斯里蘭卡科倫坡，中途於卡塔爾多哈轉機，卻因進食飛機餐導致意外身亡。賈亞維拉兒子蘇利亞（Surya）早前入稟法院，控告卡塔爾航空，追究事件責任，並就疏忽及父親非自然死亡要求賠償。

素食者被迫吃含肉飛機餐 噎到食物窒息亡

訴狀提到，當時飛機於洛杉磯起飛約兩個半小時後，空服員開始提供飛機餐，由於賈亞維拉是素食者，他要求提供素食餐，空服員卻告知已派完素食餐，只能提供含有肉類的普通餐，並建議他可盡量吃掉肉以外的食物。賈亞維拉無奈下接受，怎料用餐期間突然被食物噎住窒息。

死者兒子早前向卡塔爾航空提告，質疑機師未有爭取時間及機會緊急降落，讓其父親盡快就醫，要求就事件追究責任及賠償。（示意圖／Unsplash圖片）

死者兒子怒告卡塔爾航空求追責

機組人員當時雖有讓賈亞維拉吸氧，惟他的血氧飽和度一直沒超過85%（低於88%被視為危險），甚至跌至69%。當飛機最後於蘇格蘭愛丁堡降落時，賈亞維拉已陷入昏迷長達3個多小時，最終於2023年8月3日因吸入性肺炎被宣告死亡，此為一種因將食物或液體誤吸入肺部而引起的感染。

卡塔爾航空以飛機正飛越北極圈上空為由，無法緊急降落將賈亞維拉送醫，然而蘇利亞反駁，根據飛行紀錄，當時飛機正飛越美國威斯康星州上空，認為飛機明明可緊急降落，讓其父親盡快就醫。目前卡塔爾航空暫未回應事件，案件正審理中。