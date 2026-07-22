中俄海上聯合演習　中國「萬噸大驅」與俄軍「航母殺手」同亮相

【軍事】中俄「海上聯合-2026」聯合演習13日在青島落下帷幕，雙方部分兵力赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。跳出演習看演習，軍事專家張軍社表示，「海上聯合」系列演習對中俄兩軍共同守護地區和平穩定具有重要的現實意義。



觀察本次演習，無論是俄羅斯海軍的「航母殺手」，還是中國海軍的「萬噸大驅」，雙方均派出精鋭力量參演，引人關注。

參與此次活動的中俄「海上聯合-2026」聯合演習的中方援潛救生船陽澄湖船。（新華社）

烏法號、瓦良格號等俄軍艦靠泊青島軍港 雙方參演兵力集結▼▼▼

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「與過去『海上聯合』系列演習一樣，中俄雙方這次投入演習的艦艇都是現役主戰裝備，技術含量高，綜合作戰能力強。張軍社分析說：「從中可以看出雙方對聯合演習與兩國兩軍關係發展的高度重視。」

值得一提的是，本次演習是繼中俄「海上聯合-2024」聯演後，再次將「聯合應對海上安全威脅」設為演習課題，並重點演練了聯合偵察、防空反導、對海打擊等科目，旨在增強雙方共同應對海上安全威脅的能力。

開封艦演示用副砲射擊空中目標 點圖看更多中俄「海上聯合-2026」現場畫面▼▼▼

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張軍社指出，聯合演習的課題是演習活動的核心導向，決定演習的科目設置與評估標準。此次演習的課題、科目設置也體現了中俄對海上聯合行動的重視，參演兵力採取混合編組模式，依託海、空、潛等平台搭建聯合作戰體系，有效檢驗、提高了雙方海上協同作戰能力。

特別是雙方都派出了潛艇參加，標誌着兩國海軍的協作向『水面+水下』立體實戰進一步拓展。

張軍社說，通過此次聯演，中俄兩軍的戰略互信得到進一步加深。

中俄「海上聯合-2026」聯合演習海上演練階段，雙方參演潛艇水面航行。（新華社）

自2012年首次舉行聯演以來，中俄「海上聯合」系列演習已進入第十五個年頭。受訪專家指出，該系列演習已成為中俄增進兩國政治互信、加強兩軍友好務實合作、提高海上聯合行動能力的重要渠道與平台。

今年5月，中俄發表聯合聲明強調，雙方將繼續鞏固兩軍傳統友好，增進軍事領域互信，完善合作機制，拓展聯合演訓和海空聯合巡航，加強雙邊及多邊框架下協調配合，攜手應對各種風險與挑戰，共同維護全球和地區安全穩定。

中俄「海上聯合-2026」聯合演習在青島某軍港開幕現場。（新華社）

「中俄兩國海軍通過『海上聯合』系列演習這一常態化、機制化的合作平台，相互學習借鑑，不斷加深了解。」張軍社指出，中俄持續開展「海上聯合」演習，為雙方進一步開展防務安全合作奠定了堅實基礎，對於提高兩軍海上聯合行動能力、守護地區和平穩定更具有重要的現實意義。