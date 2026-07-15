生日變忌日！美國2歲男童遭4歲表哥開槍誤殺　家屬情緒極激動送醫

美國喬治亞州一戶家庭近日前往佛州奧蘭多度假，原定替即將滿3歲的男童布雷登（Brayden）慶生，未料男童卻在旅途中遭4歲表哥意外開槍擊中身亡。警方表示，事發時兩名幼童被留在車內，4歲男童拿到一把未上鎖、也未裝入槍套的手槍後，不慎擊發布雷登。



《紐約郵報》報道，奧西歐拉郡（Osceola County）警長辦公室表示，槍擊案發生於週日下午接近4時。年僅2歲的布雷登遭槍擊後，被緊急送往奧蘭多阿諾帕爾默兒童醫院（Arnold Palmer Hospital for Children），最終仍傷重不治。

男童家屬在平台上募款，善款將用於把布雷登的遺體送回喬治亞州。（GoFundMe）

歡樂慶生旅程變悲劇

布雷登一家從喬治亞州路易維爾前往佛州基西米（Kissimmee），入住一處度假住宅，原本準備替他慶祝週二到來的3歲生日。家屬在募款平台GoFundMe上寫道，「原本應該是一趟充滿歡樂的奧蘭多之旅，慶祝可愛的布雷登3歲生日，如今卻變成一場難以想像的悲劇。」

家屬表示，週二原本應該充滿生日蠟燭、笑聲、擁抱與快樂回憶，如今愛著布雷登的人卻只能哀悼這名過早離世的男童，募款活動將用於把布雷登的遺體送回喬治亞州。

週二原本應該充滿生日蠟燭、笑聲、擁抱與快樂回憶，如今愛著布雷登的人卻只能哀悼這名過早離世的男童。（示意圖，Unsplash@Robert Anderson）

布雷登的阿姨達爾佛妮亞表示，布雷登是一名親切、可愛的孩子，喜歡主動找其他小朋友玩，「我們愛他，也會非常想念他。」布雷登的姊姊也透過聲明形容弟弟「非常聰明」，每當家人放學回家時，布雷登都會在門口開心尖叫迎接，並表示布雷登當時才剛學會叫她的名字，也正在學習自己上廁所，

我很難接受這件事竟然發生在他身上。

手槍為男童母親所有

警方調查指出，涉案槍枝屬於布雷登的母親。家人抵達度假住宅準備辦理入住時，布雷登被留在車內，另一名4歲親屬隨後進入車內，並發現這把未妥善固定、也未放入槍套的手槍。

此為示意圖。警方調查指出，涉案槍枝屬於布雷登的母親。該手槍未妥善固定、也未放入槍套。（示意圖，Unsplash@Arnav Singhal）

警方表示，當時其他家人都在車外，尚未進入住宅，隨後突然聽見車內傳出槍聲，事故發生後，另有一名家屬因情緒極度激動、出現胸痛症狀而被送醫。

奧西歐拉郡警長辦公室表示，目前案件仍在調查中，待州檢察官辦公室審查後，不排除對相關人士提出刑事指控。

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