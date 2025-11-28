印度籃球架突倒塌「砸死16歲運動員」恐怖畫面曝光　竟非個別事件

印度哈里亞納邦一名16歲籃球運動員在籃球場上練習時意外身亡，監視器畫面顯示，少年當時人站在籃框附近暖身，沒一會籃球架突然倒塌，直接往他身上砸過去，導致他重傷身亡。



事件25日發生在哈里亞納邦羅赫塔克（Rohtak），入選國家隊的16歲籃球運動員哈迪克（Hardik Rathi），在當地運動場Lakhan Majra court訓練時，因為籃球架沒有固定住，慘被砸死。

16歲運動員被砸意外身亡事發地籃球場（Instagram@thatkcguy__）

事發過程全被監視器拍下（慎入）：

+ 3

事發過程全被監視器拍下，畫面中可看到，哈迪克當時獨自在球場中練習，他從三分線外助跑，然後跳起來觸籃暖身，結果整個籃球架都被拔起，直接砸中他。哈迪克的隊友後來發現他被籃球架壓住，立即上前幫忙，然而仍因傷勢太嚴重身亡。

令人震驚的是，在哈迪克發生不幸事件前2天，哈里亞納邦巴哈杜爾加爾（Bahadurgarh）才發生類似事件，同樣是籃球員的15歲少年阿曼（Aman）在籃球場練習投籃時，籃球架突然倒塌砸中他，緊急送醫後不治身亡。

連續發生2起類似事件引發外界關注，目前當局已對事件進行調查，將會全面徹查體育場設備與安全措施。

【延伸閱讀】印度餐廳19歲員工「衣服捲進攪拌機」瞬間被吞慘死 揭從未受訓練

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】