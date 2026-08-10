美國護照怎麼拿？華人網紅講8大途徑　出生公民權特朗普都阻不了

入籍美國很難？如何獲得美國國籍、拿到藍色護照，一直是許多留美人士的一大難題。很多人以為申辦美國國籍只有幾條窄路，其實是沒選對方案。小紅書「老油條在LA」在美華人博主介紹8大取得綠卡的途徑，包括傳統綠卡轉公民、針對下一代的繼承方式和特殊快車道等多種方案。



小紅書「老油條在LA」在美華人博主介紹8種入籍美國的方法。（AI生成圖片）

以下是小紅書「老油條在LA」在美華人博主介紹的8種入籍美國途徑：

1.最直接方法：生於美國

博主表示，要取得綠卡，最直接的方法就是「出生在美國」。根據美國憲法第十四修正案，只要出生在美國領土範圍內，不論父母具備何種身份，孩子出生即自動擁有美國公民身份與護照。

現任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）早前試圖以行政命令終結「出生公民權」（birthright citizenship），認為此舉可杜絕「非法移民」問題，有關該命令已遭最高法院以6比3裁定無效，即任何人在美國出生，仍可自然成為美國公民。

美國總統特朗普早前試圖以行政命令終結「出生公民權」，有關該命令已遭最高法院以6比3裁定無效。（Reuters）

落地即公民！任何人在美國領土範圍內出生，即自動擁有美國公民身份。（AI生成圖片）

2.持綠卡在美國合法住滿5年可申請入籍

這是最常見的途徑，而申請美國公民的居住年限通常為5年，且在申請前的5年內，要累計在美國實際居住最少達30個月。

持綠卡在美國合法住滿5年，然提出申請入籍是最常見的途徑。（AI生成圖片）

3.與美國公民結婚 住滿3年申請入籍

與美國公民結婚而獲得綠卡，而婚姻關係持續穩定，美國公民的外國配偶在美國居住滿3年，即可提前申請成為公民，比一般綠卡持有者減少2年時間。

與美國公民結婚後，獲綠卡在美居住滿3年，即可申請成為公民。（AI生成圖片）

4.未滿18歲的孩子與美國公民父母同住

博主特別提醒，這是極易被忽視的黃金窗口。根據美國公民及移民服務局政策手冊第12卷，若孩子未滿18歲且取得綠卡，只要和擁有監護權的美國公民父母住在一起，即可獲得美國公民身份。

未滿18歲且持綠卡的孩子，只要與美國公民父母同住，即可獲得美國公民身份，是許多家庭容易忽視的黃金窗口。（AI生成圖片）

5.美國公民夫妻收養海外子女

根據美國移民服務局政策手冊第5卷，如果兒童作為美國公民的養子女移民到美國，收養手續在兒童年滿16歲之前完成且獲得綠卡，孩子入境美國後，由其公民父母監護，則該兒童將自動成為美國公民。

在滿足條件且手續完整情況下，海外兒童可通過收養關係獲得美國國籍。（AI生成圖片）

6.通過親屬身份移民

美國公民可為其直系親屬申請親屬移民簽證。即使出生在海外，只要父母其中一方是美國公民，且滿足一定的居住時長，孩子也有資格申請入籍。

美國公民可為直係親屬申請移民簽證。（AI生成圖片）

7.持綠卡滿1年後去參軍

經常有人為減少等待入籍時間而選擇參軍，因綠卡持有者在美軍服役滿1年，且在服役期間或退伍後6個月內申請，就可以跳過等待期，直接申請成為美國公民，惟須注意美軍招募非公民政策時有調整。

常有人為減少等待入籍時間而選擇參軍。（AI生成圖片）

8.勞工移民 性價比最高

即EB-3僱主擔保移民，分為技術與非技術，此方式門檻低，如果選擇的僱主具規模與資格，且能接受有配額等候期的限制，此途徑不失為性價比最高的方式。

僱主擔保移民被稱為是性價比最高的方式。（AI生成圖片）

(小紅書「老油條在LA」)

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片主以「美國物價上漲真實感受」為題拍片，講解在地的生活感受。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

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