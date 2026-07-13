補鐵非越多越好！美國研究：過量鐵沉積增柏金遜、認知障礙症風險

不少人只知缺鐵有害健康，原來鐵質過量同樣暗藏致命隱患！美國索爾克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies）的研究團隊研究發現，過量鐵若在神經元內累積，長此以往會削弱細胞抵抗力，腦細胞更易損傷甚至死亡。當負責記憶、認知的海馬體、大腦皮層細胞凋亡，可能會誘發認知障礙症（老人癡呆症）；若負責分泌多巴胺的神經元流失，則會影響肢體運動控制，引發柏金遜症。換言之，鐵過量可能會間接提高認知障礙症與柏金遜症患病風險。



過量鐵若在神經元內累積，長此以往會削弱細胞抵抗力，腦細胞更易損傷甚至死亡。（AI生成圖片）

鐵對人體生命活動至關重要但只能透過飲食攝取

鐵作為人體必需微量元素，不僅幫助生成血紅蛋白，更參與能量代謝及神經傳導物質生成。不過，人體卻無法自行合成鐵，只能透過飲食攝取，例如瘦紅肉、蜆、生蠔等肉食和菠菜、扁豆、豆腐等素食。

人體無法自行合成鐵，只能透過飲食攝取，例如瘦紅肉、蜆、生蠔等肉食。（AI生成圖片）

人體無法自行合成鐵，只能透過飲食攝取，例如菠菜、扁豆、豆腐等素食。（AI生成圖片）

鐵質過量對腦部的損害被大眾忽視

過往大眾多關注缺鐵問題，數據顯示美國多達七分之一人口、約3,600萬人存在缺鐵狀況，而缺鐵會直接引發發育異常和認知能力衰退。但比起缺鐵，鐵質過量對腦部傷害更容易被忽視。

若負責分泌多巴胺的神經元流失，會影響肢體運動控制，引發柏金遜症。（AI生成圖片）

過量鐵沉積削弱腦細胞抵抗力

來自美國加州的索爾克生物研究所團隊發現，過量鐵可能會在神經元內累積，雖然早期對身體影響不大，但隨年齡增長，沉積的鐵質可能導致腦細胞死亡。研究人員認為，這或許與鐵削弱細胞防禦能力有關，令神經元難以抵抗壓力。

當負責記憶、認知的海馬體、大腦皮層細胞凋亡，可能會誘發癡呆症。（AI生成圖片）

鐵過量間接導致老人癡呆症與柏金遜症患病風險上升

腦細胞受損死亡會進一步引發對應病症，當負責記憶、認知的海馬體、大腦皮層細胞凋亡，可能會誘發癡呆症；若負責分泌多巴胺的神經元流失，則會影響肢體運動控制，引發柏金遜症。

專家表示，監測體內鐵質水平或許有助於預防柏金遜、腦退化。（AI生成圖片）

研究教授Pam Maher指，當談到阿茲海默症及其他腦部退化疾病，人們愈來愈重視大腦的「抗壓韌性」，而今次研究證實，鐵質一旦突破臨界水平，會直接拖垮腦細胞抵抗力，神經元更易受損傷甚至死亡。監測體內鐵質水平或許有助於預防柏金遜、腦退化。

除鐵質超標外，環境污染亦可能誘發疾病。（AI生成圖片）

除鐵質超標外，農藥接觸亦可能誘發疾病。（AI生成圖片）

除鐵質超標外，肥胖亦可能誘發疾病。（AI生成圖片）

腦部退化疾病成因複雜

團隊亦指出，除鐵質超標外，環境污染、農藥接觸、肥胖、糖尿病等慢性病亦可能誘發疾病，具體致病原因仍待進一步研究。

相關文章：8歲童患痛風！痛風低齡化家長憂心 醫生：與3大不良生活習慣有關

近年痛風（Gout）等代謝疾病已不再局限於中老年人，最新臨床數據顯示，這種代謝性疾病正高速向年輕群體蔓延，成為現代都市人不可忽視的健康隱患。醫療專家團隊指出，高尿酸血症的發病率趨於年輕化，與3大不良生活習慣有關，包括高嘌呤高糖飲食、長期熬夜等生活方式失調及缺乏運動等，家長更可能把兒童身體疼痛等警示當作「成長痛」，呼籲要小心留意孩子的身體變化，並及早糾正飲食與生活習慣。



痛風已逐漸年輕化，8歲學童成痛風患者。（AI生成圖片）

痛風低齡化：8歲學童成患者

高尿酸血症（血中尿酸值大於7.0mg/dL）是導致痛風的最重要因素，男性大於420µmol/L（約7.0mg/dL）；女性大於360 µmol/L（約6.0mg/dL）即屬患者。根據醫療監測數據指出，高尿酸血症的發病率正逐漸年輕化，過去痛風多發於40至60歲的男性，而如今內地18至29歲的青年男性的患病率已高達32.3%，而北京兒童醫院更曾接獲年僅8歲的臨床痛風病例。

正常兒童的血尿酸值應低於360µmol/L（約6.0mg/dL），一旦超標，尿酸鹽結晶會沉積在關節、腎臟及血管壁。北京清華大學附屬潞河醫院兒童營養代謝門診數據顯示：

•關節損害：尿酸結晶引發反覆紅腫劇痛，最細患者僅8歲，多集中在10至14歲青春期

•腎臟受損：約30%高尿酸兒童出現蛋白尿、血尿或腎小管功能異常

•長遠代謝風險：兒童期高尿酸者，成年後患上糖尿病、高血壓及高血脂的風險較常人增加3倍，血管提早硬化，心腦血管疾病機率大幅上升

對於發育中的兒童而言，這不僅會導致劇烈的關節疼痛，若長期忽視，更可能損害腎臟功能，甚至影響骨骼的正常發育，後果不容小覷。

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