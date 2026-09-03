玩命打卡！2女硬闖美國黃石大稜鏡溫泉　華氏188°F泉水旁自拍捱轟

去旅行「打卡」屬常事，但若為了拍照而盲目闖入禁區，恐隨時危及性命！美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）日前發生一宗令網民看到捏一把冷汗的「玩命」事件，2名女遊客無視官方警告，違規闖入世界知名景點大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring）的周邊禁區，在高達華氏188°F（攝氏約87度）的滾燙泉水旁散步自拍，相關驚險影片在網上瘋傳，惹來大批網民炮轟2女「拿命開玩笑」。事件亦凸顯部分遊客缺乏安全意識，並對珍貴自然生態造成破壞。



2名女遊客無視官方警告，違規闖入世界知名景點大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring）的周邊禁區，在高達華氏188°F（攝氏約87度）的滾燙泉水旁散步自拍，相關驚險影片在網上瘋傳。（網上影片截圖）

致命高溫與脆弱生態 大稜鏡溫泉為何碰不得？

大稜鏡溫泉是美國最大、世界第三大的高溫溫泉，其絕美景色背後暗藏致命危機。根據美國國家公園管理局（National Park Service）警告，黃石熱液區地殼極薄，下方是不斷湧出的超高溫泉水，一旦地表承受不住人體重量而塌陷，遊客將直接掉入沸水中，生還機會渺茫。

大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring）。（National Park Service）

目擊者憤怒 「沒有人會蠢到這種程度」

來自蒙大拿州（Montana）的目擊者塔尼婭·索雷西格（Tanya Saueressig）當時正站在觀景台上，拍下2名女子在禁區內閒逛的畫面，只見她們距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。

索雷西格表示：「我一開始停下腳步，心想：『那是人嗎？不可能是人吧。沒有人會蠢到這種程度。』」她坦言當時嚇壞了，生怕下一秒會目擊死亡慘劇，隨後更氣得眼眶通紅：「她們完全不在乎腳底下踩着什麼。每走一步都在破壞，而她們根本不在乎。

大稜鏡溫泉是美國最大、世界第三大的高溫溫泉，其絕美景色背後暗藏致命危機，不應擅自靠近。（美國地質調查局圖片）

她們完全不在乎腳底下踩着什麼。每走一步都在破壞，而她們根本不在乎。 目擊者Tanya Saueressig

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

只見2人距離滾燙泉水僅幾步之遙，卻頻頻舉起手機自拍，顯得輕鬆愜意。（網上影片截圖）

擅闖禁區隨時入獄或變「人肉湯」

過往已有不少遊客因無視警告而付出沉重代價，據《Cowboy State Daily》報道，今年4月，1名來自德州的50歲男子因違規步入猛獁溫泉（Mammoth Hot Springs）熱液區並踩出深坑，被聯邦法院判監5天。當時負責起訴的美國聯邦檢察官達林·史密斯（Darin Smith）強調：「他的無視法紀差點要了自己的命。起訴此類犯罪是為了震懾他人，避免他們冒險成為一鍋『高溫肉湯』（thermal soup）。」

當局未有公布2名涉事女遊客的身份，黃石公園執法部門正面臨強烈的輿論壓力，外界要求嚴查事件到底。

（綜合）