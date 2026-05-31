自建現代花果山遭遊客圍堵打卡　老翁被迫離家避難　律師指已違法

為盲目跟風打卡，竟然私闖民宅逼走屋主？河南輝縣市前卓水村一棟村民自建房近日在網上迅速爆紅，該建築因外觀特徵酷似經典名著《西遊記》中的仙府，被網民封為現代版「花果山」，隨即吸引大批網紅與遊客前來打卡。然而，爆紅帶來的巨大流量卻嚴重干擾了屋主的清靜生活，房屋主人日前更被迫得離家外逃。



有網民建議屋主將房子改成景點可向遊客收取入場費，但律師指出，不論是遊客私闖民宅，還是屋主擅自收費參觀，均屬違法行為。



河南一村屋形似「花果山」的私宅成打卡點，村代表稱屋主已關門離家。（網上影片截圖）

七旬翁耗時10年親手打造「花果山」

據內媒《九派新聞》報道，這棟別具匠心的自建房，是由當地1名70歲老翁耗時十多年，獨自駕駛三輪車搬運石材親手改造修繕而成，房屋由手工堆砌，質感質樸，再搭配隨意擺放的奇石與盆栽，營造出原始且充滿童趣的仙境氛圍。正因其尖頂與拱洞造型與《西遊記》中孫悟空的洞府極度神似，因而獲得「花果山」的美譽，豈料有網紅博主將現場影片上傳至網絡推波助瀾後，隨即引來大量遊客聞風而至。

房屋由手工堆砌，質感質樸，再搭配隨意擺放的奇石與盆栽，營造出一種原始且充滿童趣的仙境氛圍。（網上影片截圖）

房屋由手工堆砌，質感質樸，再搭配隨意擺放的奇石與盆栽，營造出一種原始且充滿童趣的仙境氛圍。（網上影片截圖）

遊客日夜轟炸 老翁被迫離家避難

然而，密集的打卡人流很快演變成一場擾民鬧劇，部分遊客不分晝夜在現場圍觀，甚至清晨5時多就前來敲門，夜間9時後仍不肯離去，嚴重破壞屋主的私人生活。

面對無休止的滋擾，不堪其擾的屋主已於5月24日關門外出躲避。5月26日，該村村代表證實，此房屋純屬私人住宅，並不具備景點營業執照，屋主的個人生活已受到嚴重干擾。目前，村委會已聯合轄區派出所介入管理，透過現場值守和勸導疏散等方式維持秩序，制止聚眾擾民的行為。

部分遊客不分晝夜在現場圍觀，甚至清晨5時多就前來敲門，夜間9時後仍不肯離去，嚴重破壞屋主的私人生活。（網上影片截圖）

面對無休止的滋擾，不堪其擾的屋主已於5月24日選擇關閉房屋，外出躲避噪音。（網上影片截圖）

擅闖私宅涉違法 改建收費門檻高

北京市京師（武漢）律師事務所余昊律師指，據《民法典》，公民的住宅安寧權與隱私權受法律保護，遊客不分晝夜的圍堵、敲門已涉嫌侵犯屋主合法權益，若未經許可擅自進入院落，更屬於非法侵入私宅的違法行為。至於網民提出「將私宅改為收費景點」的建議，律師表示，若要開展收費經營性參觀，則屬於變更宅基地用途，依法必須辦理營業執照、消防、衛生等全套正規經營手續，嚴禁違規無證經營。