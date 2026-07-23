【IKEA／床褥／床架／不雅影片】在IKEA有「家的感覺」？社交平台Threads瘋傳影片，台灣某IKEA分店內，有一對穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」，旁若無人，有孩子目擊感到「好嘔心」，向家長投訴，家長到場「觀察」，批評「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」。



影片震撼網民，「IKEA不是時鐘酒店！」、「這就是台灣人的教養」、「真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「這行為很不應該出現在公眾場合，常有小孩同行」、「不覺得床很髒嗎，幾百個人躺過……」。更有目擊者上載另一角度影片，透露該對男女作出更離譜行為，直斥「都不害臊嗎？」。



Threads流傳影片，台灣某IKEA分店內，有一對穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」。（Threads@bei_0721）

IKEA男女躺床上親熱 小孩目擊斥「好惡心」

IKEA是公眾地方，不應作出影響他人行為。有台灣女生於7月20日在Threads發布影片，指日前與孩子一家人到台灣某IKEA分店閒逛，經過床的展品區時，其孩子發現有男女躺在床上「親親摸摸」，感覺「好惡心」，她於是觀察該對男女一會兒，驚訝表示「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」，批評「在公眾場合能不能稍微控制好彼此，要恩愛回家去、上車去或是去開房間！拜託！」。

黑衣女不斷撫摸男方旁若無人

從影片看到，該對男女身穿黑色上衣，躺在床上，其中男方的手一直放在女方身體上，女方亦不斷撫摸男方，狀甚陶醉。2人親熱期間，旁邊有不少人走過，但他們都沒有理會。

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

1舉動更離譜 目擊者：不害臊嗎？

帖文於網上廣泛流傳後，有同為目擊者的網民發布另一角度拍攝影片，看到男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應，而其露腰裝束一覽無遺。該目擊者又透露，該對男女還把鞋子放在旁邊床上，直斥「超扯的！還把自己鞋子放在左邊床，都不害臊嗎？」。

另一角度影片看到，男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應。（Threads@bei_0721）

另一角度影片看到，男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應。（Threads@bei_0721）

網民震驚斥：這就是台灣人的教養

網民看過影片震驚，「這就是台灣人的教養。整個社會毫無邊界感，公共空間與私人領域不分」、「真的看不懂這些人在想什麼，發情去沒人的地方可以嗎」、「台灣教育真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「建議IKEA貼上『請不要在床上親親抱抱』的公告」、「蠻沒禮貌的，沒人教嗎？」、「IKEA超多小情侶在那邊約會，想試坐個沙發都不行」。

不過亦有網民「錯重點」，認為該對男女相當勇敢，「那種床敢躺也是很勇，都不知道前一個躺的是誰，臉還敢去貼枕頭，就不怕前面被一個沒洗頭又流汗的大叔躺過」、「不覺得床很髒嗎，幾百個人躺過……」。

在台灣「公然猥褻」可罰款或監禁

根據台灣《刑法》第234條「公然猥褻罪」，意圖供人觀覽、公然為猥褻之行為，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000台幣（約2,300港元）以下罰金。

（Threads@kc.j6767）