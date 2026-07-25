【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／7月風暴】本周末、星期六星期日打風！天文台表示，根據現時預測，紅霞會在今早（7月25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。紅霞的外圍雨帶正影響沿岸地區。本港今日有幾陣狂風驟雨，但日間仍然酷熱。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。



（天文台）

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至汕尾一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

是否掛8號風球要看3因素



至於是否改發8號風球甚至更高風球，同樣要視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況。

天文台最新預測，紅霞會在汕尾市左面、香港東面200公里內登陸，比早前預計的更接近香港。（天文台）

（天文台）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋紅霞會在今日橫過南海東北部，於今明兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料今日稍後至明日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，下週初該區仍有驟雨。受一道廣闊低壓槽影響，下週中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。