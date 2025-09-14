日本貓Cafe後門驚見「一箱幼貓屍體」　內部滿抓痕　揭曾拼命求生

8月16日，日本熊本市中央區一家保護貓Cafe的後門被發現留有一個發泡膠箱，裏面裝着3隻幼貓。不幸的是，Cafe工作人員發現箱子時，3隻小貓都已經死亡。



店主隨即向警方報案，因店內閉路電視拍下了一名疑似遺棄幼貓的人員將箱子留在後門的全過程。

閉路電視片段截圖：2025年8月16日上午，一名男子手抱箱子出現在貓咖啡館的後門。不到1分鐘後，他空着手離開，只留下一個發泡膠箱在樓梯轉角處，箱子上貼着一個信封寫着「這些是野貓，拜託了」。（fnn.jp）

根據閉路電的片段截圖顯示，事發於2025年8月16日上午，一名男子手抱箱子出現在貓CAFE的後門。不到1分鐘後，他空着手離開，只留下一個發泡膠在樓梯轉角處。箱子上貼着一個信封，上面寫着：

這些是野貓，拜託了。

然而，當約4小時後咖啡館工作人員注意到這個箱子時，箱中3隻幼貓均已死亡。事前並沒有人與店方聯絡寄養事宜，而箱子的蓋子是封閉的，又被遺棄在店後一個平時很少有人經過的角落裏。

這間保護貓CAFE「かごにゃん」（kagonyan），自2009年起營業，旨在拯救需要被救助的貓咪，同時為顧客和流浪貓搭建橋樑，讓有意領養的人可以與貓互動並成為新主人。店主西嶋智史在接到員工報告後，對眼前發生的事感到震驚和心痛：

我們大約是在箱子被放下4小時後才發現，真是萬萬沒想到會發生這種事。

西嶋提到，要把3隻活潑的小貓關進那樣一個狹小的箱子是非常困難的，尤其是現在日本的天氣還那麼悶熱。

西嶋店主還描述了發現時箱內的慘狀：

箱子上雖然戳了幾個小洞當作透氣孔，但箱子內部和外部都留有貓爪拼命抓撓的痕跡。這意味着小貓在箱內曾不斷挖試圖逃生，而（可能有在外面的）其他貓咪也曾試圖從外面救牠們。西嶋哀嘆道，這3隻幼貓最後經歷的「一定是相當慘烈的過程」。

面對幼貓的死去，西嶋店主既難過又憤慨。他表示：

可能遺棄者主觀上並非故意害死牠們，是過失造成的吧，但是一下子讓3條生命消逝，這是非常嚴重的事情。把小貓關在密閉的小箱子裏然後丟在炎熱環境中……我認為這就是犯罪！希望警方能夠介入調查。

目前店主已經就此事向警方報案，並強調如果真心希望救助貓咪，正確的做法應該是事先聯繫咖啡館或相關救助機構，而不是擅自遺棄在門口。

而且像這樣遺棄寵物導致動物死亡的行為在日本屬於違法。根據日本《動物愛護管理法》，遺棄或虐待飼養動物可被視作犯罪，一經查實，行為人最高可面臨一年以下有期徒刑或100萬日元以下罰款！

如果遺棄行為造成動物嚴重傷害或死亡，情節惡劣的，可能會被認定為動物虐待罪，依據法律將面臨更嚴厲的懲處（故意傷害或殺害動物者最高可處以5年以下有期徒刑或500萬日元以下罰金）。

因此，本案中將幼貓悶鎖在密閉箱中並置於高温下導致死亡的行為，很可能已觸犯動物保護法規。目前店主呼籲警方按照動物保護相關法律介入調查，以追究那名遺棄者的法律責任，也希望藉此提醒公眾切勿以不當方式遺棄動物……

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】