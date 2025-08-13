樹熊誤闖馬路！澳洲老翁英勇救回「下秒嚴肅訓話」爆紅　內容曝光

澳洲一隻樹熊誤闖大馬路，82歲老翁泰瑞（Terry）發現後趕緊靠邊停車，親手把牠抱到安全的樹下安置，卻忍不住對着樹熊「嚴肅訓話」，彷彿在教訓不聽話的孫子，上述過程被路人拍到，在社群媒體瘋傳。



澳洲新聞報導，這一事件發生在昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Gold Coast），泰瑞出手拯救了一隻疑似迷路的樹熊，「訓話」行為也讓他意外爆紅。

澳洲一隻樹熊誤闖大馬路，82歲老翁泰瑞下車把牠抱到安全地方，卻忍不住對着樹熊「嚴肅訓話」。（TikTok截圖）

隨着影片在社群媒體瘋傳，網友紛紛猜測，這位老伯到底對樹熊說了什麼。還有人笑說：

樹熊抬頭看，就像被爺爺責備一樣。

甚至有網民直呼，泰瑞簡直就是「國寶級英雄」。

泰瑞接受7News採訪時解答：

我告訴牠別抓我，因為我在幫牠，但這小傢伙就是一直抓個不停。

他解釋，樹熊只是想保護自己：

如果你抓的時候動作夠快，並且用正確方式抱着，當你開始離開馬路時，牠們就會意識到正在脫離危險。

泰瑞事後兩度回到現場，查看這隻被暱稱為「泰德」（Ted）的樹熊，幸好泰德安全無虞：

我不得不抬頭（往樹上）看，因為我看不到他。突然之間，牠動了起來，我也看見了牠。是的，牠知道我回來了。

