登頂富士山想飲可樂 他PO販賣機「驚人價格」掀論戰：運上去要命
撰文：聯合新聞網
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一名日本網友在社群分享，在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳，驚呼：「竟然要這麼貴！你敢信嗎？」他貼出照片並公布價格，掀起眾人熱議。
該名網友在X（前稱Twitter，推特）上貼出一張富士山上的自動販賣機照片，寫道：「昨天想在富士山山頂買可樂，結果嚇了一跳，竟然要這麼貴？看這個價格，你能相信嗎？」
原po指出，販賣機販售的瓶裝可樂，一罐賣600日圓（約30港元），「我還是覺得跟『其他』相比確實有點貴」，並表示除了富士山之外，自己也爬過其他山。
文章曝光，眾人分析飲料需要靠人力運送上山，還有設備維護的問題，這價錢可說是相當划算：
「從40年前開始就只漲了大概100日圓（約5港元）而已，超級良心 ，可樂又不是從地上長出來的」
「把東西運到這裡，幾乎是在玩命吧」
「山頂上有自動販賣機，這件事本身就很了不起」
「這樣的環境下還能買到飲料，就該覺得感恩戴德」
近日也有人在爬富士山途中，驚見知名迴轉壽司「壽司郎」的外賣員，手捧兩盤壽司跟著登上客一路向上攀登，讓網友笑稱「死亡擱淺真人版」、「送到直接是散壽司了，拜託放過外送員」。事實上，這位外賣員名為馬並太志，是位喜愛登山的上班族，他每次登山都會裝扮成不同角色，並不是真的外賣員。
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