野生捕獲激罕「雪白靈狐」飄仙氣！陸男好心餵食　事後遭遇極驚奇

山林中的稀有野生動物值得人類好好保護。一名男子在山中偶遇一隻仙氣漂亮的白狐狸，一時興起給狐狸餵了食物，結果白狐竟主動當起嚮導為男子指引下山的路，中途看到男子體力不支還會貼心的停下等他，最後白狐竟然帶男子去見牠的同伴，一連串的奇遇讓男子直呼神奇。



綜合陸媒報導，大陸一名男子在黑龍江省哈爾濱市行山，登山途中遇到一隻美麗的仙氣白狐，男子一時興起把包包裡面的糧食餵給白狐狸吃，白狐飽餐一頓後竟然主動當起了導遊，想要把男子帶下山去，非常盡責的在前方帶路，發現男子體力不支想要休息的時候，白狐還會乖巧的停在前方等待。

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過沒多久，男子隨著白狐下山後，竟看到眼前出現了更多白狐狸在森林中棲息，加上帶路的白狐總共見到了4隻白狐，男子見到眼前這麼多白狐，就把剩餘的糧食全部都餵給這些狐狸吃了，一連串的奇遇讓男子直呼神奇。

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男子用手機紀錄下了與白狐巧遇的瞬間，影片上傳到網路上引起網友熱議，網友留言表示「怕不是一隻修練千年的狐狸」、「好可愛，真是羨慕」、「希望人類可以愛護自然、善待這些動物」、「白狐真的好漂亮好仙氣」，但也有網友呼籲在野外遇到野生動物還是盡量不要餵食人類的食物，以免破壞生態也影響野生動物的習性。

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