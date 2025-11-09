日本富士山腳下現「黃金飲料瓶」引熱議　記者打開一聞：差點嘔吐

提到日本，你腦子裏第一個蹦出來的畫面是不是富士山？雪頂、藍天、櫻花，完美得像一張明信片。日本人甚至把富士山當作「聖岳」，是國家的象徵。



但是，最近富士山腳下卻傳出一件超級尷尬的事：有人在山腳的路邊，發現了大批裝着「金黃液體」的飲料瓶。仔細一看，裏面裝的居然是——尿。

有人在富士山山腳的路邊，發現了大批裝着「金黃液體」的飲料瓶，裏面裝的居然是尿。（AERA DIGITAL）

日本記者米倉昭仁剛聽到這個消息的時候，其實是不太信的。畢竟，怎麼會有人隨手把尿瓶丟在富士山腳下，這也太缺德了吧？但沒多久，他親自參加了一次志願者清潔活動，才真正見識到了所謂的「現實有多離譜」。

10月初，富士山俱樂部組織了一場清掃活動，大約60個志願者參加。他們拿着垃圾鉗和垃圾袋，從山梨縣富士山世界遺產中心出發，沿着環山的國道139號一路撿垃圾。

剛開始還挺正常，路邊丟的都是便當盒、塑料袋、空罐頭。可當他們轉到一條叫「東富士五湖道路」的地方時，情況立馬不一樣了——飲料瓶明顯變多，而且顏色看起來怪怪的。

米倉記者撿起一個塑料瓶，上面明明寫着「可樂」，可裏面的液體卻黃得不太對勁。旁邊一個標着「咖啡」的瓶子，液體居然是紅茶色。

最讓他糾結的，是一個「蘋果汁」瓶子。外觀看不出異常，但他心裏隱隱覺得不對勁。於是，他硬着頭皮打開了瓶蓋。幸好當天温度比較低，沒有傳說中的「尿液發酵爆氣」場面發生。剛開始，他甚至覺得沒什麼味道。

可當他把鼻子湊過去時——完了。一股刺鼻的氨水味瞬間衝進鼻腔，像腐爛的魚混合化學藥水的味道一樣。米倉當場胃裏翻江倒海，差點吐出來，眼淚都憋不住冒出來了。更慘的是，有些液體還濺到他手上，附近又沒水源。他既不想用手帕擦「別人的尿」，最後只能把手在樹幹上胡亂蹭了蹭。可味道還是散不掉，他心裏只剩一句話：

太慘了。

這次清掃活動持續了大概一個小時，60多名志願者總共清理了約60公斤垃圾。其中光是尿瓶，就有30多個。注意，這還只是短短一公里的範圍。想想富士山腳下那麼大一片區域，到底藏着多少尿瓶？根本不敢想。志願者們還必須當場把瓶子裏的尿液倒掉，然後才能回收瓶子。光想象那個畫面，就已經夠讓人頭皮發麻了。

但是這鍋外國遊客還真不能背，富士山2013年被列入世界文化遺產後，遊客人數直線上升，從2012年的兩百多萬人，到2019年已經翻倍到五百多萬人。垃圾量自然也跟着增加。

一開始，大家都懷疑是不是外國遊客的素質問題。但清潔活動負責人荒井瑞希說，其實不然。因為在2020年疫情期間，外國遊客幾乎完全消失了，可垃圾和尿瓶反而更多了。換句話說，這些「黃金飲料瓶」，主要是日本人自己幹的。

那為什麼會有這麼多尿瓶？荒井解釋說，疫情期間，為了防疫，很多便利店和停車點的廁所、垃圾桶都被封閉了。遊客少了，可是卡車還是要跑。貨運司機在高速路上開長途，又沒廁所用，最後只能在車裏解決，然後把瓶子隨手丟到路邊。

當時志願者們發現，70%的飲料瓶裏裝的都是尿。現在比例下降到40%，但問題依舊存在。消息一齣，日本網友也是炸鍋了：

「就算沒辦法，只能尿在瓶子裏，也應該帶回家自己倒進廁所啊，扔在富士山腳下太噁心了！」

「記者居然真的去聞尿瓶，佩服他的職業精神，但我光看報道就快吐了。」

「別再說是外國人了，事實證明就是日本人自己的素質問題。」

「富士山可是世界遺產啊，怎麼能把聖山腳下變成垃圾場？」



還有人調侃：「從此以後，看見路邊的『蘋果汁』瓶子，心理陰影拉滿。」富士山是日本的象徵，漂亮到讓人覺得神聖。但就是這樣一座「聖岳」，山腳卻被一瓶瓶尿液污染，到處飄着尿騷味，實在讓人唏噓。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】