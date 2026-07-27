加拿大華人女生遇陌生婆婆塞100加元　驚呼：真鈔　網民猜傳好運

一個人行好運，會有不同方法將運氣和善意傳遞開去？加拿大1名中國女生在小紅書發文，稱日前在當地1個商場的美食廣場準備購買午餐，「突然有個不認識的老太太來往我手中塞東西，細看好像是錢」。樓主認為自己當時衣着不似露宿者，一度婉拒對方好意，但婆婆仍然堅持。當詢問「塞錢」原因時，婆婆只表示「因為你在這兒（Because you are here.）」，樓主當場傻眼，打算用膳後購買賀卡寫卡感謝，但對方已經離開。



回到辦公室後，樓主才發現陌生婆婆給的是1張100加元紙鈔（約570港元）。（小紅書圖片）

遇陌生婆婆塞100加元紙鈔 樓主：希望老太太好人一生平安

回到辦公室後，樓主才發現該名陌生婆婆塞給她的是1張100加元紙鈔（約570港元），最終將錢存入銀行戶口，「希望老太太好人一生平安」。

過來人分享其他暖心事

帖文引來許多網民討論，「剛到溫哥華讀書，有次坐巴士，司機用手摀住支付機器不讓我付錢，試過在巴士站，有人塞給我1張有效車票，求學期間打工也遇到很多暖心事」、「長者日在超市幫1名老太太解答疑問，找到她要的物品，然後我去結帳，款台大姐直接給我8折，對方擠眼睛說​​看到他們互動，就當他們一起來」、「在LEGO店幫1名剛學會走路的陌生小孩拼了幾塊，結帳時店員給了我1盒20多加元的樂高，讚賞『這是為了感謝你的好意（This is for your kindness.）』，好暖」。

樓主認為自己當時衣着不似露宿者。（小紅書圖片）

網民估計：老太太碰到好運，把這個好運傳下去

有網民解釋「可能老太太碰到好運，例如中獎之類的事，所以要把這個好運傳下去，這個是傳承的習慣，你下次也可以選1個不認識的人幫他買單，你的好運會跟老太太一樣」，亦有人建議「不要存在自己的帳戶內，再加點錢在去超市的時候，多買食物銀行袋子，善意傳遞是加拿大最好的精神」。

（小紅書）

其他報道：又一城街頭失意不禁爆喊 遇暖男遞紙巾再鼓勵 女子：好愛香港人

人生不如意事十常八九，部份人或曾在失意之際，在街頭上忍不住落淚。最近1名女子在社交平台發文，表示早前走到九龍塘又一城附近，由於當天遇上不愉快的事情，便在街上不禁落淚，幸好有1名陌生暖男經過，在看到樓主的情況後，特意買來紙巾和樽裝水給她，更安慰樓主說自己也曾有類似經歷，當時同樣有途人做出相同舉動，因此他希望以同樣行為安慰樓主，並鼓勵樓主說「咩事都會過去」，讓樓主非常感動，直呼「好愛香港人」。



樓主走到九龍塘又一城附近，由於當天遇上不愉快的事情，便在街上不禁落淚，幸好有1名陌生暖男經過，在看到樓主的情況後，特意買來紙巾和樽裝水給她，並且安慰樓主。（Threads「winglam._.l」圖片）

男子坦言自己過去也曾有類似經歷，而見亦遇上好心人以相同的方式幫助，窩心地安慰樓主說道「咩事都會過去」。（示意圖 / AI生成圖片）

全文：又一城街頭失意不禁爆喊 遇暖男遞紙巾再鼓勵 女子：好愛香港人