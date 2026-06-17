【公屋裝修指引／限制】公屋違規改動隨時會被收回單位！本港Facebook群組近日瘋傳相片，顯示屯門友愛邨愛禮樓有單位住戶竟打穿露台外牆，塞進2部冷氣機。上載照片的網民揶揄：「原來拆咗幅外牆塞部冷氣都得㗎！總之（早知）我都拆做落地玻璃啦！」



事件震驚網民，「咁會唔會破壞樓宇結構？」、「無人理？跌咗落街揼死人㗎！」。亦有網民指見慣不怪，「裝位置出晒嚟……喺友愛邨常見」。亦有街坊上傳更高清圖片，顯示該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆，「廁所外牆一樣開咗窿」。



房屋署回覆《香港01》表示，房屋署已向涉事住戶發出嚴厲書面警告，要求必須於7天内糾正違規事項，否則會收回單位，而涉事住戶已拆除違規冷氣機，並承諾會積極配合修復工程和支付相關工程費用。



公屋違規改動隨時會被收回單位。（Google Maps）

公屋這違規改動也太誇張了吧！有網民於6月5日在Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」發布相片，指屯門友愛邨愛禮樓有單位住戶打穿外牆安裝冷氣機，留言「原來拆咗幅外牆塞部冷氣都得㗎！重（仲）打穿埋個外牆！總之（早知）我都拆做落地玻璃啦！『愛禮樓』」。

屯門友愛邨單位打穿露台外牆裝冷氣機

從相片見到，該屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，且冷氣機及冷氣機支架明顯比外牆凸出，伸出街外。

屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，伸出街外。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，伸出街外。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

另1改動更離譜

亦有街坊上傳更高清圖片，顯示該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆，「廁所外牆一樣開咗窿」。

有街坊指，該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

涉事單位位於屯門友愛邨愛禮樓。（Google Maps）

冷氣機及支架伸出街外 網民憂危險：跌咗落街揼死人㗎！

網民看後紛紛批評相關公屋住戶離譜，擔心會發生危險，「唔係化，無人理㗎咩？跌咗落街揼死人㗎！」、「咁會唔會破壞樓宇結構？」。

亦有網民指違規改動已見慣不怪，「裝位置出晒嚟（安裝位置完全顯露）……喺友愛邨常見」。

有網民指違規改動已見慣不怪，「裝位置出晒嚟（安裝位置完全顯露）……喺友愛邨常見」。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

有網民指違規改動已見慣不怪，「裝位置出晒嚟（安裝位置完全顯露）……喺友愛邨常見」。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

屯門友愛邨愛禮樓單位違規改動引起熱議。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

房屋署發嚴厲書面警告 涉事單位住戶已拆除違規冷氣機

房屋署回覆《香港01》表示，友愛邨辦事處（辦事處）於6月3日接獲投訴，指愛禮樓有出租公屋住戶安裝冷氣機的方式涉嫌出現違規情況，並可能對公衆安全構成危險，經確認涉事單位後，辦事處人員於6月8日到單位內視察，確認住戶違規改動露台並安裝新購置的冷氣機，有關住戶亦承認約於1年前委聘私人工程公司進行安裝，對違規情況表示歉意。房屋署隨即於同日向該住戶發出嚴厲書面警告，要求住戶必須於指定期限前（即7天内）糾正違規事項，並配合辦事處職員入屋進行修復工程，否則本署會發出「遷出通知書」和收回單位；住戶翌日（6月9日）已拆除違規冷氣機，並承諾會積極配合修復工程和支付相關工程費用，房屋署同日已在有關位置搭建維修棚架，以安排露台修復工程。

房屋署強調，十分重視公屋住戶違規改動／安裝冷氣機情況，在辦理入伙手續時，職員會向承租人講解相關裝修／安裝冷氣機申請程序，並將有關申請表格及指引派發予承租人，提醒他們若要安裝冷氣機，必須事先向房屋署提出申請並獲得批准後才可安裝；如發現有違規改動或安裝工程，房屋署會向涉事住戶發出警告，並要求其於指定的限期內作出糾正；如逾期未完成，署方會向住戶發出「遷出通知書」，終止其租約。

即看房委會公屋指引！公屋擅自改動外牆可被收回單位

根據香港房屋委員會（房委會）指引，住戶不可擅自改動、鑽穿或拆除單位外牆、窗戶及窗框。根據房委會公屋裝修指引，不得拆除、破壞或以其他方式更改外牆及公用地方的固定裝置，並只可在設有冷氣機承托平台的位置安裝窗口冷氣機。

另根據房委會屋邨管理扣分制，不可在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品。如公屋住戶在2年內被扣除分數累計達16分，會被收回單位。

公屋裝修知多啲：公屋裝修陷阱｜裝修師傅爆3大隱形收費 報價單1句必刪否則變水魚

【公屋／公屋裝修限制／價錢】「公屋」輪候多年成功「上樓」，不少人會花費積蓄裝修出「安樂窩」，但必須小心「隱形收費陷阱」免當「水魚」。1名有15年經驗的裝修師傅於Threads發帖文，列出3類最常見的「隱形收費」，包括「拆牆/清拆『偷面積』收費」和「泥水『找平/補縫』二次加價」等，直指「公屋、居屋，師傅最鍾意喺呢啲位『抽水』，陰濕到出晒面！唔好再俾人呃到懵盛盛！」。



詳細內容請看：公屋裝修陷阱｜裝修師傅爆3大隱形收費 報價單1句必刪否則變水魚

另提提大家，公屋裝修要遵守規定不可隨意亂拆，交回單位時也要還原裝修部份，價錢隨時數以萬元計算，故裝修前應小心考慮。

公屋還原價目表！每項收費數千至過萬元

根據房署資料，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。（資料圖片）

公屋還原價目表供參考▼▼▼

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4,200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6,200元。

公屋租戶未經同意不得安裝任何固定裝置

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。