下星期又打風？3大AI預測雙颱風共舞！料香港200公里內東登+路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】颱風紅霞襲港下，天文台凌晨一度發出9號風球，至早上7時10分改發8號風球，並考慮在中午12時40分改發三號強風信號。不過紅霞剛遠離，下星期可能又有颱風影響香港，甚至出現「雙颱風共舞」！根據3大AI天氣模式風烏、伏羲及盤古預測，8月1日至8月5日會再有1個熱帶氣旋進入南海逼近香港，並會再次在香港東面200公里範圍內、汕尾市附近登陸；同一時間，會有另一個巨型熱帶氣旋吹襲日本沖繩。



紅霞遠離，下星期又有颱風逼近香港？（天文台）

不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有不同預測，本港天文台則暫未有相關預報。目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI預測下周雙颱風共舞！1熱帶氣旋再於香港近距離東登

根據AI天氣預測模式風烏預測，會有1個巨型熱帶氣旋於8月1日至8月3日穿過菲律賓和台灣中間位置進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月5日在香港東面200公里範圍內、汕尾市附近登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預測，會有1個巨型熱帶氣旋於8月1日至8月3日穿過菲律賓和台灣中間位置進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月5日在香港東面200公里範圍內、汕尾市附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預測，會有1個巨型熱帶氣旋於8月1日至8月3日穿過菲律賓和台灣中間位置進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月5日在香港東面200公里範圍內、汕尾市附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近日本，在8月8日至8月9日掠過日本沖繩。

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近日本。（AI天氣預測模式風烏）

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近日本。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式伏羲及盤古亦有相關預測，但預測熱帶氣旋登陸位置及風力，與風烏預測的稍有不同。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

伏羲亦有相關預測，但預測熱帶氣旋登陸位置及風力，與風烏預測的稍有不同。（AI天氣預測模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

盤古亦有相關預測，但預測熱帶氣旋登陸位置及風力，與風烏預測的稍有不同。（AI天氣預測模式盤古）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和本港天文台則暫未有相關預測。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF暫未有相關預測。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋紅霞會在今日橫過廣東，該區風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。紅霞會在未來一兩日移入內陸，廣東地區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有雷暴。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至31°C，暫時最高吹6級風。