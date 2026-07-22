移民英國悲歌│港男驚揭妻子連環出軌　對象震碎三觀　妻堅決離婚

【移民英國／生活／後悔／移民須知】移民英國生活未必人人如意。有移民英國3年的香港人夫於Threads訴苦，透露移民英國後其妻子「連環出軌」，且對象令他「震碎三觀」相當衝擊。不過人夫仍選擇原諒，希望挽回婚姻，保住他珍惜與重視的家庭、小朋友和妻子，然而殘酷的是，妻子反而打算放棄婚姻，令他大受打擊。



帖文引來網民熱議，分析妻子出軌「殘酷原因」，勸樓主「放手」，「寂寞難耐……預咗會有咁情況……」、「何止震碎三觀……直頭係怒髮衝冠！」、「留得住個人，都留唔住個心，勉強無幸福」。



移民英國生活未必人人如意，移民前要考慮清楚。（資料圖片）

「我自己都未係好接受，我同太太點解會出現呢個情況。」該移民英國3年港男於Threads發文講述移英悲慘經歷。他表示，與妻子在一起多年有小朋友，到英國前2人生活開心「都幾夾」，「關於屋企嘅事我哋可以分工合作基本上都冇拗撬（爭吵），因為我係會主動做家務同照顧小朋友嘅爸爸，好少因為話家庭嘅分工而嗌交，我哋放假又會一齊出街，飲飲食食傾偈幾開心幾舒服，通常嗌交嘅問題都係一啲我嘅執着，通常第二日都會冇事」。

移民英國生活大變 港男揭妻子連環出軌：好衝擊三觀

然而這種相處融洽的關係，去到英國開始有變化。樓主指出，移民英國後，他主力上班，妻子負責照顧家庭及小朋友，「我返工時間長一個星期都放兩日假，但係我放假都仍然會同太太出去拍拖，拍完拖就湊小朋友放學」。

樓主發文講述移英悲慘經歷。（資料圖片）

可是1次意外，他發現妻子「出軌」與別人「曖昧」，且對象「震碎三觀」，「呢個發現令到我好意外，因為我真不敢相信我太太會做出呢個選擇……而呢個曖昧嘅人及關係，亦都好衝擊我對太太一向嘅理解及三觀，因為個對象係我唔認為可以做到一個嘅曖昧對象」。

港男想挽回家庭選擇原諒 妻子堅決離婚

面對妻子不忠，樓主選擇原諒，「我哋經過一段好痛心，傷心嘅對話及時間」，正當樓主以為事情已經過去，沒想到卻連環發現妻子「出軌」，「我哋以為move on咗，點不知又再俾我知道，跟住呢1次又再重複1段好唔開心嘅時間，但係又再以為會move on，直到最近又再一次俾我發現一啲更進一步嘅事情……」。

樓主發現妻子「出軌」，選擇原諒，詎料妻子想放棄，令他大受打擊。（AI生成圖片）

不過樓主為了挽留婚姻，保住珍視的家庭、小朋友及妻子，再次選擇原諒，「我認為我哋生命裏邊仲有一啲有價值事情係值得，所以我想再努力多1次」，但殘酷的是，這次反而是其妻子想放棄，令他大受打擊。

網民分析妻出軌「殘酷原因」 勸港男「放手」：勉強無幸福

不少網民分析妻子出軌「殘酷原因」，勸喻樓主「放手」不要執着，「寂寞難耐……預咗會有咁情況……」、「女人玩嘢咗個心好難返到轉頭忠於返1個伴侶」、「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」、「留得住個人，都留唔住個心，勉強無幸福」、「壞咗嘅女人，算了吧」。然而也有網民質疑事件真偽。

移民生活未必人人如意。（資料圖片）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。