16歲少女突腹痛急送醫　救護員到場驚見「全身漆黑」：以為接到鬼

泰國一名救援人員近日分享救援經歷，一名16歲女學生因突發嚴重腹痛送醫，救援隊趕抵現場後，卻發現她全身漆黑，活像是民間傳說中的鬼。原來少女當時是為了學校活動化上鬼怪妝，意外讓這場救護事件在網路掀起熱烈討論。



根據泰媒《暹羅新聞》報導，救援人員Natt Nattawat（ณัฐ ณัฐวัฒน์）是古春31救援隊（Hook31 Kut Chum）的成員，他日前在Facebook分享一組救援照片，並寫下：

第一次看到病患時，連救護人員都偷偷嚇了一跳。出動救援竟像是要接鬼送醫。

貼文曝光後，吸引大量網友留言與轉發。

示意圖（Unsplash＠Walter Dziemianczyk）

少女活動扮鬼妝 突發腹痛緊急送醫

據報導，事件發生在泰國益梭通府（Yasothon）古春縣（Kut Chum）一所學校內。當地救援單位接獲通報，表示一名16歲女學生突然出現腹痛症狀，需要緊急協助。救援人員抵達現場時，發現少女仍保持清醒，但因腹部疼痛不適，因此先進行初步處置，隨後將她送上救護車，送往醫院接受治療。

不過，真正引發關注的是少女當時的特殊造型。救援人員抵達時，看到她臉上塗滿黑色妝容，外觀宛如鬼怪，讓現場人員一時受到驚嚇。經詢問後才知道，少女當天是為了參加學校舉辦的「泰國語言日」活動，特別化上泰國民間傳說中的鬼怪妝容。

事後，少女也在救援人員的貼文下留言自嘲：「我沒想到會在這麼剛好的時間和地點肚子痛。」幽默回應讓不少追蹤事件的網友忍不住發笑。救援人員後續發布影片更新少女狀況，畫面中她已經在醫院完成治療，手拿藥袋站在院內微笑。救援人員表示：「妹妹已經安全，拿藥回家了。」

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