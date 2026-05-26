首爾佛寺住持跳GD神曲引百萬人朝聖　曾當警察今以舞治人心｜有片

韓國首爾知名佛寺「曹溪寺」近日在佛教盛典燃燈節上，由62歲的德山住持帶領信徒隨着韓國天王級巨星G-DRAGON（GD，原名權志龍）與太陽（Taeyang）的經典名曲《Good Boy》熱舞，影片上傳社群平台後點閱率火速飆破百萬，引發網友熱烈討論。



影片中可見，台上舞者並非艷光四射的藝人，而是穿着灰色袈裟的光頭僧侶。站在中間的德山住持雖然表情酷酷的，但身段柔軟，一舉手一投足絲毫不馬虎，台下觀眾興奮尖叫，彷彿在看演唱會一般。

韓國首爾「曹溪寺」的佛教住持大跳GD神曲，吸引上百萬網友瀏覽點閱。（翻攝自YouTube@TVBSNEWS01）

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「曹溪寺」近來頻頻成為話題焦點，不久前寺方才替一台身披袈裟的人形機器人舉行受戒儀式，如今藉着流行音樂和社群媒體傳播，讓這座佛寺再度聲名大噪。

德山住持接受《韓聯社》專訪時表示，有些人可能生活過得很辛苦，或是目標不明確，他想成為那些人的指路明燈。他強調，對於身心疲憊的人，他想把舞蹈當作一種治癒他們的修行工具與方法，和他們一起跳。

德山住持年輕時曾當過警察，在「曹溪寺」短暫修行後才下定決心皈依佛門。他認為，跳舞也是一種修行，希望信眾也能和他一樣挑戰自我，讓身心靈獲得平靜。

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