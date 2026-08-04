女切子宮腹痛3個月　X光揭18cm手術剪刀留腹腔　4次手術歷經生死

巴西聖保羅州日前發生1宗嚴重醫療事故。1名育有3名子女的女子，於今年1月接受子宮切除手術後，連續3個月劇烈腹痛與嘔吐，直至4月被緊急送往急症室，醫生驚見其腹腔內竟遺留1把長達18厘米的手術剪刀，體內部份小腸已經壞死，女子歷經4次手術才保住性命。



院方已承認失誤，並表示會承擔相關治療費用，同時為其3名子女安排心理輔導。女子指控，自己因身體狀況失去工作與保險，涉事醫生更是多次游說她自費8,500 雷亞爾（約1.3萬港元）做腹部拉皮整形手術。目前警方已展開調查，涉事醫生尚未回應。



巴西1名育有3名子女的女子，於今年1月接受子宮切除手術後，連續3個月劇烈腹痛與嘔吐。（網上圖片）

女子切除子宮後腹痛3個月並伴隨嘔吐

據《G1》報道，育有3名子女的巴西女子艾瑞卡（Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz），於今年1月在聖保羅州布拉干薩保利斯塔（Bragança Paulista）的聖卡薩仁慈醫院（Santa Casa de Misericórdia）接受了子宮切除手術。術後3個月，女子腹部頻繁出現劇烈疼痛，甚至伴隨嘔吐症狀，據女子回憶，「好像有東西要從身體裏鑽出來一樣」。

直至今年4月11日，女子因腹痛難忍被送往急症室，據X光片顯示，女子腹部驚見1把長約18cm的手術剪刀。（網上圖片）

X光驚見1把18cm手術剪刀被遺留腹腔

直至今年4月11日，女子因腹痛難忍被緊急送往急症室，據X光片顯示，女子腹部驚見1把長約18厘米的手術剪刀，由於手術剪刀在女子體內停留時間過長，已導致其部份小腸壞死。

女子透露，她先後接受了4次手術，包括最初的子宮切除、取出手術剪刀、修補疝氣與引流腸道膿瘍，以及治療肝膿瘍。她形容，自己當時距離死亡僅有1步之遙，雖然目前身體正逐漸康復，但心理創傷仍難以平復。

由於手術剪刀在女子體內停留時間過長，已導致其部份小腸壞死。（AI生成圖片）

涉事醫生竟推銷腹部拉皮整形手術

事故發生後，涉事醫院已承認醫療失誤，並表示會承擔相關治療費用，同時為其3名子女安排心理輔導。女子透露，自己因身體狀況失去了原本錄取的工作及醫療保險，她更指控，涉事醫生在手術前後多次游說她自費8,500雷亞爾（約1.3萬港元）進行腹部拉皮整形手術，甚至在7月她再次住院時，還目擊該名涉事醫生如常看診，令她感到極度不安。

女子目前已正式向警方報案，警方正朝醫療過失致傷等刑事方向調查，院方則表示會配合當局調查。涉事醫生至今尚未公開回應。

（《G1》）

其他報道：越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月 不能自拔腫脹變形

男人最痛！越南安江省發生罕見「下體酷刑」意外，當地1名38歲男子於今年3月將2枚螺絲帽套在生殖器根部，但卻「不能自拔」，卡在下體整整一個多月，男子最終因難以忍受劇痛前往醫院求醫。醫生在手術室內動用切割工具進行「拆彈手術」，費盡力氣終於將螺絲帽切開取出；惟男子的生殖器已出現發黑潰爛，而且部分組織壞死。



越南一男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。（Facebook@Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ ）

2枚螺絲帽套住生殖器一個多月

綜合越南傳媒報道，當地的芹苴中央綜合醫院於5月5日公布1宗罕見的病例，安江省1名38歲男子在4月27日的晚間被送往該院，男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。男子直認生殖器被螺絲帽套住已有一個多月，其間能勉強維持正常排尿，他因心存僥倖心理，所以未去求醫。

其中1顆螺絲帽距男子生殖器根部僅1厘米

經醫院泌尿科檢查，套在生殖器的是2枚六角形金屬螺絲帽，直徑約3厘米，厚度約1厘米，這2枚螺絲帽緊緊的勒住該男子的生殖器，其中一枚螺絲帽距男子生殖器根部僅一厘米！醫生決定當晚手術。

經過醫療團隊的評估，最終決定使用手持式切割機去除生殖器上的螺絲帽。（Facebook@Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ ）

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