女子針灸治腿後痛到無法走　照X光驚揭深扎10斷針　醫嘆取出極難

俄羅斯一名女子原本因腿部疼痛接受針灸治療，結果症狀不但沒有改善，反而痛到無法行走。沒想到送醫檢查後，醫師竟在她的腿部X光影像中發現至少10截斷裂的針灸針殘留體內，讓她飽受劇烈疼痛折磨，甚至可能需要接受大型手術才能將碎針取出。



據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在俄羅斯西伯利亞城市克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）。女子表示，自己因腿部疼痛，特地前往當地一名頗具知名度的針灸師接受治療，希望透過針灸改善不適。然而，接受第一次療程後，她的情況卻急遽惡化。原本只是疼痛，之後竟痛到完全無法將重量放在患腳上，連站立、走路都成了問題，只好緊急前往醫院求助。

示意圖（Unsplash@Taylor Heery）

醫院替她拍攝X光後，醫護人員赫然發現，她的腿部竟殘留至少10截斷裂的針灸針。這些細小的金屬碎片深埋在組織內，被認為正是造成劇烈疼痛的主因。目前尚不清楚，為何一次針灸療程竟會有如此多針具斷裂，更令人疑惑的是，女子聲稱施術者還是當地頗有名氣的「針灸專家」，事件原因仍未獲得進一步說明。

延伸閱讀：湖北男子做磁力共振檢查「通宵被綁6小時」 涉事醫生：交接失誤

+ 7

醫師目前先替她開立抗生素及消炎藥，希望控制發炎反應並減輕疼痛。不過醫療團隊也警告，如果病情沒有改善，恐怕必須進行手術，才能將散落在腳部的金屬碎片逐一取出。由於這些針灸針殘片體積非常細小，且可能已深入軟組織，手術難度相當高，未必能一次完全清除，也增加後續治療的複雜度。

女子接受針灸治療後，體內竟殘留十根斷針。（BAZA）

這起案例曝光後，也被醫療人員作為警示案例，提醒民眾接受針灸等侵入性治療時，務必確認施術者具備合法執照與專業資格，避免因不當操作造成更嚴重的傷害。雖然針灸已被廣泛應用於疼痛治療，但若施術不當，仍可能引發感染、神經損傷，甚至像本案一樣留下難以處理的異物。

延伸閱讀：河南女眼角竟揉出彎針 疑4年前雙眼皮手術遺下：主刀醫生是新手

+ 35

延伸閱讀：

影／希臘暴雨摧毀橋梁竟成「冒險捷徑」！駕駛無視封閉標誌 開車闖過塌陷橋面

明明累爆但躺床卻睡不著？ 專家分享3招幫大腦關機快速入睡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】