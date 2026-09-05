加拿大殘疾長者乘無障礙巴士28年突遭拒載！竟稱輪椅超出安全承載

許多重度殘障人士都要依賴無障礙巴士出行，而居於加拿大的脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者湯姆·克雷坦（Tom Cretain），在過去28年以來一直乘搭當地的TransLink（運輸聯線）提供的交通服務，惟該機構突然告知不會再為他提供相關服務，理由是「輪椅超出安全承載能力」，湯姆因此長期困在家中，生活幾乎陷入停頓。

事件曝光後招來倡議團體抨擊，指私營外判一味壓縮成本與逃避責任，罔顧殘疾人士權益。事件亦暴露出公共交通車輛規格落後於現代輔助設備發展的體制矛盾。目前TransLink已介入事件，為克雷坦尋求短期替代方案，並聯繫卑詩省政府商討車輛規格與營運標準的改進措施。

HandyDART拒絕為克雷坦提供交通服務，令他幾乎無法外出。（《Global News》影片截圖）

搭乘28年突遭拒載 重度殘疾長者生活幾乎停擺

據《Global News》報道，加拿大71歲脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者克雷坦搭乘HandyDART無障礙巴士或輪椅的士服務長達28年，詎料大約今年5月，營運商Transdev竟以「輪椅超出安全承載能力」為由突然拒載，導致其生活與醫療安排幾乎停頓，除了夏季活動計劃悉數取消，甚至部分醫療預約也無法如期進行，克雷坦直斥有關轉變「這徹底毀了我的生活」。

HandyDART稱克雷坦的輪椅超出巴士安全承載範圍。（《Global News》影片截圖）

安全審查還是免責推諉？外判合約暴露服務漏洞

由於病症特殊，克雷坦需要使用特製輪椅。相關工作人員過往曾測量他的輪椅尺寸，確認所有設備均可順利放入無障礙的士內。詎料克雷坦突然被告知，現時HandyDART巴士及合作的無障礙的士，「皆無法安全且穩定地容納其現有輔助器材」，他不禁質疑：「你們28年來是不是一直在不安全的環境下運送我？」

你們28年來是不是一直在不安全的環境下運送我？ 病人克雷坦

以往經測量後，克雷坦的輪椅設備均可放入無障礙的士內。（《Global News》影片截圖）

報道引述TransLink發表聲明，指該項決定並非政策變更所致，而是源於供應商Transdev近期進行的安全審查，指克雷坦行動輔助設備超出車輛安全承載能力。HandyDART的退休培訓員兼司機Mark Beeching表示，他早於2010年評估克雷坦的設備，當時確認設備完全符合載運標準。克雷坦亦表示：「他們已經安全地運送我近30年，從來沒出過任何意外，1次意外都沒有。」

他們已經安全地運送我近30年，從來沒出過任何意外，1次意外都沒有。

克雷坦在過去28年一直享用HandyDART的接送服務，至今從未發生過意外。（《Global News》影片截圖）

現代輔具與舊型規格脫節 體制漏洞被揭露

報道播出後，TransLink行政總裁與Transdev負責人均已主動聯繫克雷坦，官方曾建議他將非緊急醫療交通（SN Transport）作為替代方案，但該機構明確表示只處理醫療接送，不提供購物等日常出行服務。針對此僵局，TransLink表示已聯繫卑詩省政府商討個案解決方案，短期內將安排專家為克雷坦制定安全可行的出行計劃，長遠則考量修改HandyDART車輛規格、設備要求及操作規程，以適應現代輔具的變化。

TransLink表示將考量修改車輛與設備規格。（《Global News》影片截圖）

克雷坦事件並非孤例，殘疾權益倡議團體聯盟（Save Our HandyDART）向卑詩省交通及基礎設施廳長范和富（Mike Farnworth）提交的公開信指出，在2025年，許多使用重型或特製電動輪椅的重度殘疾乘客已被拒絕提供服務。聯盟認為私營公司優先考慮合約免責與控制成本，而不是保障殘疾人士的出行基本權利，將HandyDART外判給私營企業（Transdev）會導致服務品質下降。

殘疾權益倡議團體聯盟指克雷坦事件並非孤例，在2025年許多使用重型或特製電動輪椅的重度殘疾乘客已被拒絕提供服務。（《Global News》影片截圖）

此外，無障礙設備供應商HME創始人Robert Boscacci在卑詩省議會聽證會表示，隨着輪椅設備更新，設備總體重量和尺寸也在增加，公共接送服務的標準和車輛空間卻仍停留在舊有規格上，導致許多使用特製設備的殘疾人士面臨「無車可坐」的困境，認為當局有必要作出檢討。

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