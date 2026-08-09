加拿大7歲仔後院種薯仔創業！爆紅登廣告牌　收益回饋社區超有愛

創業不分年齡，加拿大就有1名年僅7歲的男孩，將後院種植薯仔的親子樂趣，發展成傳遞善意的暖心事業！創業的起點，源於男孩與父親為增進親子感情，父子便在自家後院種植薯仔。後來父親提議將生產規模擴大，父子倆憑16個高架種植床與花盆，漸漸在後院開啟種植薯仔的生意。第1年收穫了80磅（約36.3公斤）薯仔，3天便賣出七成半，盈利達700加元（約4,000港元/約3,696人民幣）。



生意爆紅後，父親友人特為男孩設計融合本人肖像與薯仔形象的專屬標誌，並登上電子廣告牌。父子透過社交平台分享薯仔種植與生意營運日常，獲眾多網民喜愛。今年種植季，當地企業贊助男孩土壤、種薯及種植設備等物資，種植規模亦從16個花盆擴張至34個菜園。男孩立志今年要收成120磅（約54.4公斤）薯仔，並計劃將部分收益捐給當地醫院為病童購買玩具，用親手種植的薯仔將快樂傳遞給更多人。



年僅7歲的洛根經營薯仔生意，在父親、社區居民和當地企業的幫助下逐漸成型。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

7歲男童將後院變農場 16個花盆變成「薯仔帝國」

據《CTV News》報道，現年7歲的洛根（Logan Pandolfi）與家人於4年前搬至加拿大布蘭登（Brandon），自此便與父親瑞恩（Ryan Pandolfi）開始在自家後院種植薯仔食用。雖然產量不多，全季僅收穫4磅（約1.8公斤）薯仔，但對父子倆來說，種薯仔已成為增進父子感情的親子活動。

4年前洛根收穫了第1批自己種植的薯仔，重量僅4磅多。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

直至年，父親提議擴大種植規模，並將部分收成售給社區居民，洛根欣然同意，憑着後院16個高架種植床與花盆，開啟了薯仔生意，並將這項事業命名為「歡迎來到洛根的薯仔園」（Welcome to Logan’s Potatoes）。到了收穫季，這次收成已有80磅薯仔，洛根在自家車道上親自接待顧客，即使只是剛起步，當年6歲的小CEO也在短短3天內賣出約75%薯仔。

薯仔生意如今已經發展壯大，遠超洛根和他父親預期。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

洛根的成功離不開社區居民的支持，令他懷着感恩之心，從第1年約700加元的收成中，取出200加元（約1,144港元/約1,056人民幣）購買物資捐給當地2家動物收容所，包括牽引繩、玩具、零食和寵物食品等。

鄰居通過贈送精心製作的餅乾向洛根表達支持。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

登上市中心電子廣告牌 連警官都拿牛奶來換薯仔

隨着生意越來越受歡迎，洛根也在網上走紅，當被問到朋友和同學是否知道他正在創業賣薯仔時，他說：「可能每個人都知道，因為我上了廣告牌。」這個曝光機會源於父親友人相助，他將洛根的臉疊加在薯仔身上，設計出品牌專屬標誌，而這個標誌也被放在布蘭登第一街的電子廣告牌上，而父子亦透過Facebook記錄種植日常與發布銷售活動，獲得大量網民讚好。

2026年3月，布蘭登市第一街上有1塊電子廣告牌正在宣傳洛根的薯仔生意。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

洛根的生意甚至引起了布蘭登警察局的注意，去年當地的利诺夫警官親自上門，用洛根最喜歡的朱古力奶、布蘭登警局（BPS）紀念品再加幾塊加元跟他交換薯仔，其後更透過警局官方社交平台發文稱讚這位小小創業家。

利诺夫警官專門來到洛根家，用朱古力奶交換薯仔。（Facebook@Brandon Police Service）

今年目標收穫120磅 部分收益將捐給醫院

在今年種植季開始前，父子倆主動給當地企業寫信，尋求在營運方面的支持。當地公司紛紛提供豐富贊助物資，包括：

● 25袋種薯

● 9立方碼土壤

● 多個種植床及其他園藝物資

多布森石膏板公司為洛根建造了1個巨大的花壇，讓洛根可以種更多薯仔。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

有了這些支持，種植規模得以大幅提升，薯仔種植面積翻了1倍，從最初16個花盆擴張到現在的34個菜園。不過，擴張同時亦帶來一些挑戰：洛根表示，面積擴大後，花園水管經常纏在種植床上，使澆水變得困難。

種植面積擴大，薯仔生長速度驚，幾乎比洛根還高。（Facebook@Welcome to Logan’s Potatoes）

據《CTV News》採訪，洛根今年的目標是收穫120磅薯仔，目前他們已收穫約55磅（約24.9公斤），他更計劃在今年拿出部分收入，為布蘭登綜合醫院（Brandon General Hospital）的孩子們購置玩具。洛根父親透露，這個想法完全來自洛根，事緣有一次洛根去看醫生，「結束後他們送了我1個毛公仔，我覺得，我們也可以用賣薯仔賺到的錢，把這種快樂帶給醫院裏的其他小朋友。」洛根生意火爆來自社區的支持，，而他把部份收益回饋社區，這種讓愛傳遞開去的方式，讓網民更加讚賞。

（綜合）

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一個人的垃圾桶，卻是另一個人的商機！加拿大多倫多1名11歲男童決定創業，隨即挨家逐戶敲門，向附近居民推銷其垃圾桶清潔服務，清洗家中所有垃圾桶統一收費10加元（約57港元）。創業初期永遠是困難，男童坦言「第一次被拒絕時哭了」，但他仍屢敗屢戰，目前已累積至少30位客人。



阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，說明他很重視自己的工作。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

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創業構思來自父親

這則勵志創業故事吸引近10萬人追蹤相關專頁，甚至引來傳媒訪問，該項生意的11歲「創辦人」阿什頓（Ashton Meyer）和爸爸喬納森（Jonathan Meyer）一起受訪，指出構思其實來自爸爸，因他留意到居民一大清早必須將垃圾桶從車庫搬到路邊，由垃圾收集車收走垃圾，其實這差事根本沒人想做，尤其是社區住了許多老年人。喬納森便開始構思和垃圾桶有關的商業計劃，最終建議兒子從事清潔垃圾桶的生意，「這是一個好機會，可以讓兒子走出去，嘗試賺點錢，體會到時間價值」。

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