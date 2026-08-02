元朗私家車雨中剷上行人路！泊惠康門口避雨擺貨　網民：雨有毒？

香港近日連場暴雨，外出購物後「一袋二袋」，當然想一步上車，但不代表可以違反交通規則！Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」近日流傳影片，長約12秒，顯示當時正值下雨，有車輛沿元朗合益路往元朗公園方向行駛，途經合益路31至47號惠康超級市場門口時，離奇見到有1輛私家車剷上行人路，泊在惠康門口，車門打開，相信有人正在將購自超市的貨品搬上車，其他途人撐傘觀望「奇景」，當時雖然有其他車輛泊在對開馬路，但仍有足夠位置可以停車上落客，相信有人為避免淋雨而違規。



一輛私家車剷上行人路，泊在惠康門口，車門打開，相信正有人將超市購入的商品搬上車。（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」影片截圖）

樓主慨嘆：有幾癲先至會咁做

樓主指出「元朗真係咩奇景都會見到」、「又唔係狂風暴雨，個個落雨都會有機會濕」，加上對出馬路有足夠位置，「揸上去行人路停喺門口，有幾癲先至會咁做」，同時指出事發今年7月25日接近傍晚6時。

網民戲謔：唔講仲以為啲雨有幅射

許多網民轉載影片，留言「元朗果然自成一國」、「方便自己，理得人哋」、「1823啦」、「咁型，其他人真係濕晒被啲雨滴到」、「唔講仲以為啲雨有毒，唔可以掂到」、「車埋入收銀個位呀嘛，咁就濕唔到腳」。

樓主另外截圖，清楚見到私家車剷上行人路，泊在惠康門口，車門打開，相信正有人將超市購入的商品搬上車。（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」圖片）

事發當刻 天文台當未發出任何暴雨警告

另外，事發當日，天文台去到晚上7時10分才發出黃色暴雨警告，同晚7時40分改發紅色暴雨警告，換言之，事發期間，本港仍然是正常雨量。

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，目前違例泊車定額罰款為港幣400元。

（Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」）

其他報道：新蒲崗的士違泊麥當勞外行人路！網民：免下車取餐？ 可被罰$400

本港地少車多，不時發生違例泊車情況。本港有男子於6月8日在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖表示，當日正值下雨，自己行經新蒲崗寧遠街越秀廣場址麥當勞地舖旁邊行人路，發現有1輛的士離奇停泊上址簷篷下，仍留有足夠空間讓其他人行經簷篷下方行人路，避免淋濕，而其他途人撐傘經過的士旁邊。



樓主見到有的士離奇停泊在麥當勞對開的簷篷下。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

其他途人撐傘經過的士旁邊。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

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