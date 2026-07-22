葵涌Tesla違泊行人路！阻輪椅人士去路遭斥自私：隔籬就有停車場

再有特斯拉（Tesla）違泊行人路！葵涌有Tesla私家車停泊在行人路上，司機卻不見蹤影，更疑似阻擋輪椅人士去路，目擊者看不過眼遂公審斥自私，「明明隔籬就有停車場」，引來網民圍剿，「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒真」、「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」，又揶揄「買完車無錢泊車」。



葵涌和宜合道有Tesla違泊行人路，疑阻輪椅人士去路。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

葵涌Tesla違泊行人路 疑阻輪椅人士去路

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖並上傳照片，不滿質疑「明明隔籬就有停車場，可唔可以唔好咁自私？」相中可見，現場為葵涌和宜合道，1輛白色的Tesla私家車違例停泊在行人路上，車上未見司機蹤影，但後方不遠處其實已經有「P」字的停車場標誌；當時有輪椅人士剛好經過上址，疑似被Tesla阻擋去路被迫停下，引來熱議。

目擊者批評司機自私，「隔籬就有停車場」，相中後方的確看見「P」字的，即停車場標誌。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

網民斥Tesla司機自私 嘲諷：買完車無錢泊車

大多網民批評Tesla司機自私，「反正都係抄牌，泊馬路啦仆X」、「騎一半喺馬路都好，係要成條行人路泊晒」、「以為有錢大晒，佢可能預咗俾人抄牌！」、「1823啦！」，又揶揄「買完車無錢泊車」、「隔籬停車場要錢，泊一陣就返嚟攞車走」、「一張相就可以包攬到泊車上行人路、阻到輪椅、同隔籬就有停車場3件事，仲憑個背影就可以感受到傷殘人士嘅無奈」、「呢張相簡直就可以攞去參展」。

網民：和宜合道常有車泊行人路

另有網民指出上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」；惟有人提出質疑，「呢位（輪椅人士）係咪司機嚟㗎？」、「所以佢要泊喺路面，方便自己上落」、「雖然好大機率係真圖， 但唔知點解一睇到呢啲會覺得係AI」。

有網民指上址經常有司機違規，「和宜合道呢段路，經常都有車泊在行人路上」。（Google地圖截圖）

車輛違例停泊行人路 可被罰款2,000元

根據《道路交通（泊車）規例》第4條「禁止泊車」，任何人不得將車輛停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通安全島上，違例者可被處以罰款2,000元。

相關文章：大埔超級城外Tesla雙黃線停車 行人過路處上客 違法行為惹公審

這位司機既違法又自私！近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客，引來網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」，並呼籲片主向警方舉報，「幫下佢啦，佢想跌錢扣分」、「所有資料交畀交通部不需要勞氣」。



近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片批評，「自私到極，停雙黃、block住行人過路位」。

大埔超級城外Tesla雙黃線停車 行人過路處上客

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民估網約車：最緊要方便個客

有網民猜測該輛Tesla是網約車，「網約車等客，係咁上下啦」、「白牌車唔意外，最緊要方便個客，一陣俾人搞到得4粒星就X街」、「啲揸Uber嘅成日都係咁」。

有網民批評，「其實係唔係都停雙黃，不如前少少等人易過啲！同埋明知雙黃仲要開尾箱，最X憎呢啲人，拿拿聲開車走啦！」。有網民表示，「有1粒鐘免費（泊車）就應該入停車場先好上車嘛」。

兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲舉報：影住佢車牌網上報警

另有網民建議片主應當場指摘及向警方舉報，「大聲直接X個司機，道理在自己邊，不用害怕」、「點解唔行前啲影住佢車牌網上報警，唔係可以罰款」、「又唔去舉報，只係敢網上公審當做咗嘢」、「憑此影片大可罰佢$840」。

網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（facebook「車cam L（香港群組）」）