紅磡七人車違泊巴士站！乘客淋雨上車怒斥　司機爆粗：走啦X家剷

巴士站範圍理應暢通無阻，讓乘客能順利上下車，惟近日有本港男子在Facebook群組「馬路的事討論區」上載1段影片，長約40秒，顯示現場是紅磡馬頭圍道27至39號紅磡廣場對開，樓主坐在巴士上層拍攝，可見車外當時正值下雨，但因左線泊了1輛七人車，所以巴士只能停在右線，乘客需撐傘上車，其間1名穿藍衣的大叔沒有撐傘，上巴士前與穿綠衣的七人車男司機爆發口角，相信不滿對方把車泊在上址，巴士無法如常埋站上落客，令他需多走數步淋雨。



七人車司機當場爆粗反駁，由於樓主從車內拍攝，只能依稀聽到司機怒罵「X你老X」、「走啦X家剷」，其他等候上車的乘客一度撐傘勸阻，但都於事無補。阿叔和其他人上車後，司機怒氣沖沖登上七人車。



當時正值下雨，1輛七人車停在左線，令巴士只能停在右線，其間1名穿藍衣的大叔沒有撐傘，上巴士前與穿綠衣的七人車男司機爆發生口角。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

七人車司機當場爆粗反駁，於樓主從車內拍攝，只能依稀聽到司機怒罵「X你老X」。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

網民建議：使乜同佢嘈，報違泊就得啦

影片引來大量網民討論，「支持巴士乘客，因為好多呢啲咁嘅私家車成日擺喺巴士站度阻住人上落」、「最緊要方便自己，就乜都做得出，乜都講得出，呢啲人插喉優先俾佢先」、「報警抄佢牌」、「使乜同佢嘈，影佢車牌，最緊要影埋巴士站，擺上警方網，報違泊就得啦，佢等收告票啦」。

其他等候上車的乘客一度撐傘勸阻，但都於事無補。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

雙方冒雨爭執。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

倘違泊警方可以發出400元「牛肉乾」

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場設有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至午夜12時泊車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。換言之，七人車司機當時在上址違例泊車。而俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款已於2026年1月1日起，由320元調高至400元。

雙方冒雨爭執。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

司機怒罵「X你老X」、「走啦X家剷」。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

另外，在香港當眾爆粗，亦有機會觸犯「公眾地方行為不檢」罪名，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

司機怒罵「X你老X」、「走啦X家剷」。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

司機之後上車。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

（Facebook群組「馬路的事討論區」）

其他報道：新蒲崗的士違泊麥當勞外行人路！網民：免下車取餐？ 可被罰$400

本港地少車多，不時發生違例泊車情況。本港有男子於6月8日在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖表示，當日正值下雨，自己行經新蒲崗寧遠街越秀廣場址麥當勞地舖旁邊行人路，發現有1輛的士離奇停泊上址簷篷下，仍留有足夠空間讓其他人行經簷篷下方行人路，避免淋濕，而其他途人撐傘經過的士旁邊。



樓主見到有的士離奇停泊在麥當勞對開的簷篷下。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

其他途人撐傘經過的士旁邊。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

全文：新蒲崗的士違泊麥當勞外行人路！網民：免下車取餐？ 可被罰$400