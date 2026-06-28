C朗拿度童年常捱餓　銘記麥當勞女店員送包恩情　成功尋人約食飯

世界盃2026決賽周，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在次輪對烏茲別克時，連入2球向全世界宣告：「我回來了！」讓這位連續6屆代表國家出戰的超級球，保持連續6屆世界盃均有入球的輝煌紀錄！



現年41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）曾是全球最高身價的球員之一，但他從未忘小時候的貧窮經歷，曾於2019年接受英國一間電視台訪問，講述自己12歲時獨自離鄉別井接受訓練，生活窮困得吃不飽，捱餓時會到球場附近的麥當勞快餐店乞討食物，當中3名好心女店員每次都會給他漢堡包。C朗從未忘記店員的恩情，事隔逾20年，他在節目中公開尋人，希望能邀請恩人共晉晚餐，以報答當年之恩。現時其中一名恩人已現身。

C朗拿度於2019年接受英國一間電視台訪問時，講述自己12歲時常捱餓，每晚會到球場附近的快餐店乞討食物。（影片截圖）

C朗在訪問中豪言，自己的金球獎數目會比美斯多。（Twitter）

年少時的C朗，是熱愛足球的貧窮少年，練波後就算肚餓也沒錢買食物，幸獲當勞好心女店員贈包，他至今仍記着對方恩情。（網上圖片）

C朗談及父親時哭成淚人。（網上圖片）

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12歲踢青年軍生活窮困

C朗拿度在訪問中提到，自己12歲在葡萄牙球會士砵亭踢青年軍時生活窮困，且已離開家人獨自生活，有時訓練至晚上約10時半，覺肚餓卻沒錢買食物，只好到球場旁一間麥當勞敲門詢問：「有漢堡包剩下嗎？」結果有3名好心女店員常向他們派發漢堡包，他記得其中一名恩人名叫Edna。

不過，C朗當年「討吃」的麥當勞早已結業，所以他希望透過訪問公開尋人，找到該3名女店員，並邀請她們共晉晚餐。

現為兩孩之母的Paula Leca表示，當年一群男孩每晚都會來敲門，問准經理後就會將賣剩的漢堡包送給他們吃，其中一位正是C朗。（facebook圖片）

恩人現身已成兩孩之母

訪問播出後，其中一名女店員即現身，已是兩孩之母的Paula Leca表示，當年一群男孩每晚都會來敲門，她問准經理後，就會將賣剩的漢堡包送給少年吃。她指丈夫可以為此事作證，因丈夫接她放工時都見過C朗，更指當她告訴兒子自己就是C朗的恩人時，兒子也沒法想像，「媽媽竟然送過漢堡包給C朗」。Paula大讚C朗懂得感恩，感謝他的邀請，並指可在席間一同緬懷過去，但她與另外2位店員已失去聯絡。

C朗前隊友艾拉（Patrice Evra）曾稱，不要出席他的飯局，因為分分鐘是一個「伏」。（IG「cristiano」圖片）

不過，網民卻紛紛勸喻該名女店員不要出席，並引述C朗前曼聯隊友艾拉指，「我會建議所有人，如果C朗邀請你去他的家吃午飯，記得要拒絕。」

艾拉在2018年世界盃期間接受訪問時，談及一次獲C朗邀請到他家中吃飯的經歷，他憶述當時大家都訓練完畢，十分疲倦，而餐枱上只有沙律及白烚雞肉，飲品亦只有水，沒有果汁，「我開始食，我覺得還會有其他主菜，但之後什麼食物也沒有」。而C朗吃完飯隨即就有特別活動，更邀請艾拉一起踢波練腳法，還建議去泳池游水，令他感到崩潰。

不少網民都重提艾拉的教訓，笑稱即使自己就是那位女店員，都不會去這場猶如軍訓的飯局，但有網民就指C朗應該只對隊友如此嚴厲，相信他邀約女士時就會安排一頓豐富的晚餐。

（綜合）