美國猶他州發生1宗跨州金融詐騙案。1名居住於加州洛杉磯（Los Angeles）的19歲華裔青年，涉嫌利用非法途徑取得18張銀行卡資訊，透過手機「感應式支付」功能，在短短2天內橫掃猶他州9間Costco分店，狂購價值近2萬美元（約15.6萬港元/約13.4萬人民幣）蘋果與任天堂高價電子產品，其後被捕，現被猶他州第四區域法院起訴多項重罪。



近日美國猶他州發生1宗跨州金融詐騙案，涉案金額近2萬美元。（AI生成圖片）

48小時橫掃9間Costco Tap-to-Pay免實體卡成漏洞

案發於7月29日至30日期間，居於洛杉磯蒙羅維亞（Monrovia）的19歲華裔青年倪時健（Shijian Ni）從奧勒姆（Orem）、利哈伊（Lehi）、薩拉托加斯普林斯（Saratoga Springs）到鹽湖城（Salt Lake City），先後進入9家Costco門店，頻繁切換18張交易卡購買大量電子產品。

倪時健在2天內先後進入9家Costco門店，以18張銀行卡狂買電子產品。（AI生成圖片）

據《KSL News》報道，倪時健將多名受害人的信用卡與扣賬卡資料綁定於同1部智能手機內，專門挑選不需要驗證實體卡片的「感應式支付（Tap to Pay）」方式進行付款。每當1張卡片刷卡失敗或觸發風險監控時，他便迅速切換手機內另1張卡。

倪時健通過「感應式支付方式」進行付款。（AI生成圖片）

狂掃39件Apple與任天堂產品 店員察覺異樣舉報

倪時健搜購的目標非常明確，全數鎖定轉手率極高、容易轉手的高價電子產品。Costco分店員工發現他頻繁地出入多家分店，且使用不同付款卡並以「感應付款」方式付款，隨即向奧勒姆警方舉報。警方接報後展開追查，最終於7月30日在桑迪（Sandy）的Costco門市內，將企圖再次犯案的倪時健當場逮捕。

調查人員隨後搜索倪時健的汽車，當場檢獲15部任天堂（Nintendo）Switch遊戲機、18部iPad Pro、4部iPad Air以及7副AirPods耳機，涉案總價值達19,787美元（約15.4萬港元/約13.3萬人民幣）。

警方在桑迪Costco門市逮捕倪時健，在其汽車內搜出大批電子產品。（AI生成圖片）

車內檢獲FedEx快遞收據 贓物已被寄往州外

警方表示，根據以往類似案例，這些銀行卡很有可能通過欺詐手段獲得，購得產品可能會被運往州外，甚至被帶出國境。警方在倪時健車內搜出1張聯邦快遞（FedEx）發貨收據，證實已有3個裝滿高價電子產品的包裹從鹽湖城地區寄往猶他州以外。

警方查獲多部電子產品與毒品。（AI生成圖片）

猶他州第四區域法院已於8月5日正式對倪時健提堂，指控其涉嫌電訊欺詐罪、洗黑錢、從事系統性非法犯罪活動及非法使用金融交易卡等二級與三級重罪，同時警方也在其身上檢獲毒品與吸毒工具。目前案件仍在進一步擴大調查中，警方正全力追查被寄出包裹的去向，以及與其他州類似案件是否有關聯。